فوائد عصير البرتقال للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - البرتقال غني بفيتامين سي والحديد والزنك وحمض الفوليك. يمكن أن يؤدي تناول البرتقال أثناء الحمل إلى تحسين وظائف المناعة لديك، وتقوية نمو دماغه، كما يوفر فوائد للجلد، ينصح بشدة بتناول البرتقال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؛ لأنه يساعد في نمو دماغ الجنين. تابعي القراءة لمعرفة بعض الفوائد الصحية لتناول البرتقال أثناء الحمل، التي أوضحتها الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والولادة.

1. يساعد على تقوية جهاز المناعة

تقوى جهاز المناعة

البرتقال غني بفيتامين سي الذي يمكن أن يقوي جهاز المناعة لدى المرأة والطفل. يطلق البرتقال أيضاً الحديد والزنك الضروريين لجهاز المناعة. يمكن أن يساعد تناول البرتقال في تقليل مخاطر الحساسية أثناء الحمل. يمكن أن يدعم أيضاً نمو الغضاريف والأنسجة والأوعية الدموية والعظام عند الأطفال.

2. يساعد في تطوير دماغ الطفل

الحامل

يعد البرتقال مصدراً جيداً لفيتامين بـ6 وحمض الفوليك. يساعد تناول البرتقال أثناء الحمل على تطوير دماغ طفلك والوقاية من عيوب الأنبوب العصبي، والتي من المعروف أنها تسبب تشوهات في المخ والحبل الشوكي عند الطفل. يمكن أن يساعد محتوى الفولات في البرتقال في تكوين خلايا الدم، ونمو أنسجة جديدة، وفي تطوير مشيمة صحية. ومع ذلك، فإن تناول الفولات الزائد قد يؤدي إلى ارتفاع وزن الطفل عند الولادة.

3. يمكن أن يساعد في منع الإمساك

البرتقال غني بالألياف والسليلوز القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وعلاج الإمساك، وهي مشكلة شائعة في الحمل. يمكن أن يوفر محتوى الألياف فيها أيضاً الراحة من مشاكل المعدة والانتفاخ.

4. يساعد في السيطرة على مستويات ضغط الدم.

ضغط الدم

يمكن أن يساعد محتوى البوتاسيوم المرتفع في البرتقال في تنظيم مستويات ضغط الدم لدى النساء الحوامل وتخفيف ارتفاع ضغط الدم.

5. يرطب الجسم

مرطب الجسم

بالإضافة إلى المساهمة في تناول السوائل يومياً، يوفر البرتقال الصوديوم والبوتاسيوم للحفاظ على توازن مستويات السوائل في الجسم. بفضل محتوى الماء بنسبة 88٪، يساعد البرتقال في توازن الماء وترطيب الجسم.

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6. يفيد البشرة

حب الشباب

يعتبر البرتقال من مضادات الأكسدة القوية. يمكن أن يكون لتناولها تأثير مهدئ على الجلد مما يبقيه مشدوداً وثابتاً ويوفر رطوبة كافية لمنع ظهور حب الشباب.

كم عدد البرتقال الذي يمكنك تناوله أثناء الحمل؟

البرتقال للحامل

يوصى بجرعة يومية مقدارها 85 ملليغراماً من فيتامين سي للنساء الحوامل. يمكن تلبية هذا المطلب عن طريق تناول ثلاثة أنواع من البرتقال يومياً أو غيرها من الأطعمة الغنية بفيتامين سي. ومع ذلك، إذا كنت تأكلين البرتقال مع الأطعمة الأخرى، فتأكدي أيضاً من مراعاة كمية فيتامين سي الموجودة في الأطعمة الأخرى التي تتناولينها خلال اليوم. ضعي في اعتبارك أن مدخولك اليومي يجب ألا يتجاوز الكمية الموصى بها؛ لأن البرتقال قد يؤدي إلى الحموضة، إذا كنت تتناولين أطعمة أخرى غنية بفيتامين سي، فتأكدي من تناول البرتقال بكميات معتدلة. استشيري طبيبك بخصوص عدد البرتقال الذي يجب تضمينه في نظامك الغذائي.

ما هو أفضل وقت لتناول البرتقال؟

عصير البرتقال

يمكن تناول البرتقال في أي وقت خلال اليوم، حتى على معدة فارغة. لا توجد قيود على موعد أو كيفية تضمينه في نظامك الغذائي.