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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تشير الدراسات إلى أن هذا الزيت يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية والتجميلية، مثل المساعدة على فقدان الوزن، وتحسين ظروف الجلد، وحتى علاج السرطان والسكري، وولادة طفل بصحة جيدة.التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، لتلقي نظرة على فوائد زيت حبة البركة للحامل.
ما هو زيت حبة البركة؟
- زيت الحبة السوداء له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.
- تُعرف البذور السوداء أيضاً باسم الكراوية السوداء والكمون الأسود والكالونجي وبذور البصل الأسود تأتي من حبة البركة، وهي نبتة صغيرة ذات زهور أرجوانية أو زرقاء أو بيضاء شاحبة تنمو في أوروبا الشرقية وغرب آسيا والشرق الأوسط.
- استخدم الناس البذور السوداء الصغيرة لثمار N. sativa كعلاج طبيعي لآلاف السنين. البذور لها نكهة الكاري والمخللات والخبز بطريقة مماثلة للكمون أو الأوريجانو.
- يحتوي زيت الحبة السوداء على ثيموكينون، وهو مركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات قد يكون له أيضاً خصائص تقلل الورم.
- يمكن للناس تناول زيت الحبة السوداء على شكل كبسولات أو استخدامه موضعياً لإفادة الجلد. من الممكن أيضاً إضافة الزيت إلى زيوت التدليك والشامبو ومنتجات العناية بالبشرة محلية الصنع والعطور.
- زيت الحبة السوداء عالي الجودة مناسب أيضاً للاستخدام في الطهي والخبز والمشروبات.
فوائد زيت حبة البركة للحامل
- بحث العلماء في مجموعة من التخصصات عن الفوائد المحتملة لزيت الحبة السوداء.
- ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العديد من الدراسات حتى الآن قد استخدمت الخلايا أو الحيوانات كنماذج، وهناك أبحاث محدودة متاحة حول تأثيرات زيت الحبة السوداء على البشر.
- فوائد لإنقاص الوزن
- البحوث أظهرت أن مكملات الحبة السوداء يمكن أن تساعد في مؤشر كتلة الجسم أقل الناس (BMI). لم يبلغ المشاركون في الدراسة عن أي آثار جانبية خطيرة من تناول هذا المكمل.
- وجدت مراجعة منهجية نشرت في مجلة Diabetes & Metabolic Disorders أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يكون فعالاً في معالجة السمنة.
فوائد الحبة السوداء لبشرة الحامل
قد يكون زيت الحبة السوداء مفيداً للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الجلدية التالية:
- الأكزيما: وفقاً لدراسة أجريت على نطاق صغير قارنت الفوائد العلاجية لـN. sativa مع فوائد الأدوية الموصوفة، يمكن أن يقلل زيت الحبة السوداء من شدة أكزيما اليد.
- حب الشباب: تشير الأبحاث إلى أن التأثيرات المضادة للميكروبات والالتهابات لزيت الحبة السوداء يمكن أن تحسن حب الشباب. في إحدى الدراسات، صنف 58 في المائة من المشاركين استجابتهم لهذا العلاج بأنها جيدة، بينما شعر 35 في المائة أن نتائجهم كانت معتدلة.
- الصدفية: تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أن الزيت قد يكون له أيضاً فوائد مضادة للعرق.
- قد يعمل زيت الحبة السوداء أيضاً على ترطيب الشعر وتنعيم البشرة والعمل كمرطب، رغم عدم وجود أدلة علمية تؤكد هذه الفوائد.
- فوائد للحالات الصحية
- قد يكون زيت الحبة السوداء مفيداً أيضاً لبعض الحالات الصحية، بما في ذلك ما يلي:
- يحمي الحامل من السرطان
- أظهرت الدراسات الحديثة أن الثيموكينون الموجود في زيت الحبة السوداء؛ يمكن أن يؤثر على موت الخلايا المبرمج، أو موت الخلايا المبرمج، في عدة أنواع من الخلايا السرطانية. وتشمل سرطان الدماغ، وسرطان الدم، وخلايا سرطان الثدي.
- ومع ذلك، فإن الكثير من الأبحاث حول تأثيرات زيت الحبة السوداء على السرطان تستخدم الخلايا بدلاً من البشر الأحياء، لذلك لا يعرف الباحثون بعد مدى فعالية الزيت في علاج الأشخاص المصابين بالسرطان.
- يحافظ على وظائف الكبد والكلى للأم والجنين
- وفقاً لدراسة أجريت على الفئران، قد يقلل زيت الحبة السوداء من مضاعفات أمراض الكبد والكلى ويحسن بنية الأعضاء. لا يعرف الباحثون ما إذا كانت هذه التأثيرات ستحدث أيضاً عند البشر.
- يحافظ على نسبة السكر في الدم للحامل
- وفقاً لمقال نشر في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، قد يكون لزيت الحبة السوداء خصائص مضادة لمرض السكر ويحسن مستويات السكر في الدم. مرة أخرى، استخدمت هذه الدراسة نماذج حيوانية، لذلك من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث؛ لتأكيد فعالية الزيت في البشر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.