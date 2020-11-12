كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تشير الدراسات إلى أن هذا الزيت يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية والتجميلية، مثل المساعدة على فقدان الوزن، وتحسين ظروف الجلد، وحتى علاج السرطان والسكري، وولادة طفل بصحة جيدة.التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، لتلقي نظرة على فوائد زيت حبة البركة للحامل.

ما هو زيت حبة البركة؟

فوائد حبة البركة

زيت الحبة السوداء له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

تُعرف البذور السوداء أيضاً باسم الكراوية السوداء والكمون الأسود والكالونجي وبذور البصل الأسود تأتي من حبة البركة، وهي نبتة صغيرة ذات زهور أرجوانية أو زرقاء أو بيضاء شاحبة تنمو في أوروبا الشرقية وغرب آسيا والشرق الأوسط.

استخدم الناس البذور السوداء الصغيرة لثمار N. sativa كعلاج طبيعي لآلاف السنين. البذور لها نكهة الكاري والمخللات والخبز بطريقة مماثلة للكمون أو الأوريجانو.

يحتوي زيت الحبة السوداء على ثيموكينون، وهو مركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات قد يكون له أيضاً خصائص تقلل الورم.

يمكن للناس تناول زيت الحبة السوداء على شكل كبسولات أو استخدامه موضعياً لإفادة الجلد. من الممكن أيضاً إضافة الزيت إلى زيوت التدليك والشامبو ومنتجات العناية بالبشرة محلية الصنع والعطور.

زيت الحبة السوداء عالي الجودة مناسب أيضاً للاستخدام في الطهي والخبز والمشروبات.

فوائد زيت حبة البركة للحامل

الحبة السوداء

بحث العلماء في مجموعة من التخصصات عن الفوائد المحتملة لزيت الحبة السوداء.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العديد من الدراسات حتى الآن قد استخدمت الخلايا أو الحيوانات كنماذج، وهناك أبحاث محدودة متاحة حول تأثيرات زيت الحبة السوداء على البشر.

فوائد لإنقاص الوزن

البحوث أظهرت أن مكملات الحبة السوداء يمكن أن تساعد في مؤشر كتلة الجسم أقل الناس (BMI). لم يبلغ المشاركون في الدراسة عن أي آثار جانبية خطيرة من تناول هذا المكمل.

وجدت مراجعة منهجية نشرت في مجلة Diabetes & Metabolic Disorders أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يكون فعالاً في معالجة السمنة.

فوائد الحبة السوداء لبشرة الحامل

الحبة السوداء

قد يكون زيت الحبة السوداء مفيداً للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الجلدية التالية: