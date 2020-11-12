صحة ورشاقة

تحذير من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الصحة العالمية بشأن لقاح والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن الحصول العادل في جميع أنحاء العالم على لقاح (كوفيد-19)  "هو في مصلحة كل بلد".

 

وقال تيدروس في منتدى باريس للسلام اليوم الخميس إن احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها ، محذرا من أنه إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح" فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم " .

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وأضاف تيدروس إن "بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدما، بكميات تزيد عن ضعف حجم سكانها، مما يعرض للخطر إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لبلدان أخرى.

 

وأوضح تيدروس  وفقا لوكالة الأنباء الألمانية أن مبادرة منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول إلى اختبارات " كوفيد - 19 " وعلاجاتها ولقاحاتها فى جميع أنحاء العالم، بها فجوة تمويلية تبلغ 28.5  مليار دولار منها 4.5 مليارات مطلوبة بشكل عاجل للحفاظ على قوة الدفع ".

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