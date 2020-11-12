منظمة الصحة عن لقاح كورونا: الدول الفقيرة في خطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن الحصول العادل على لقاح فيروس كورونا "هو في مصلحة كل بلد".
وقال "تيدروس" في منتدى باريس للسلام، الخميس، إن احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها، محذرا من أنه إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح" فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم".
وأضاف: "بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدما، بكميات تزيد عن ضعف حجم سكانها، مما يعرض للخطر إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لبلدان أخرى.
وأوضح أن مبادرة منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول إلى اختبارات "كوفيد- 19 "، وعلاجاتها ولقاحاتها فى جميع أنحاء العالم، بها فجوة تمويلية تبلغ 5ر28 مليار دولار منها 5ر4 مليار، "مطلوبة بشكل عاجل للحفاظ على قوة الدفعة".
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