مخترع "لقاح فايزر": هذا توقيت عودة الحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاح العالم أوغور شاهين، الستار عن أسرار متعلقة بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي أعلنت عنه شركتا "فايزر" و"بيونتك".

وقال "شاهين" في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه يتوقع أن يبدأ توزيع اللقاح في بريطانيا منتصف ديسمبر، لكنه أكد أن الأمر يعتمد على التراخيص لتي تمنحها السلطات للقاح، لذلك فإن أقرب موعد لن يكون قبل منتصف الشهر المقبل.

وأوضح أنه حتى مع توزيع اللقاح، فإن تغيرا جذريا لن يحدث، وقال: "الشتاء سيكون صعبا وسيزداد سوءا قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن.. في انتظار إتمام اختبارات السلامة والموافقات الحكومية، فإن أفضل شيء يمكن أن يفعله المرء هو ارتداء القناع الطبي والمحافظة على التباعد الاجتماعي".

وتوقع أن تعود الحياة إلى طبيعتها في منتصف العام المقبل في بريطانيا وأوروبا الولايات المتحدة، وذكر "الضغط الوحيد" الذي تعرض في صناعة اللقاح، وقال إن "الأمر لم يكن سباقا ضد بعضنا البعض، بل سباق مع الوقت"، وأكد سيتناول اللقاح في اليوم الأول الذي يسمح له بذلك.