الأردن تسجل 5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، تسجيل 5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 130086 إصابة. وقالت في بيان صحفي، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2000 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 423 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 80 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1547 حالة.



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