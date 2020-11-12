اليابان تسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت اليابان، الخميس، 1645 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث يخشى الخبراء أن تكون البلاد مقبلة على موجة ثالثة من الإصابات.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم تسجيل 236 حالة إصابة جديدة في جزيرة هوكايدو.
وسجلت طوكيو 393 حالة إصابة جديدة، فيما تعد ثالث أكبر حصيلة إصابات يومية منذ ثلاثة أشهر، في حين سجلت مقاطعة أوساكا 231 حالة إصابة بالفيروس.
وقال توشيو ناكاجاوا، رئيس الرابطة الطبية باليابان في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن ارتفاع حالات الاصابة "يمكن اعتباره موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا".
وكانت اليابان قد أنهت حالة الطوارئ التي استمرت شهرا في معظم مقاطعاتها الـ47 في منتصف مايو/أيار الماضي. وشهدت البلاد موجة ثانية من الفيروس في آب/أغسطس الماضي.
وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشى نيشيمورا، في مؤتمر صحفي، إنه لا توجد حاجة عاجلة للإعلان عن حالة الطوارئ مجددا، ومع ذلك قال إن اليابان ربما تحتاج لفرض قيود على النشاط الاقتصادي في حال تدهور الوضع.
وسجلت اليابان حتى الآن 114 ألفا و400 حالة إصابة بالفيروس، و1884 حالة وفاة، بحسب وكالة كيودو.
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