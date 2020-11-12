كورونا لن يستمر كجائحة "لمدة طويلة للغاية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، الخميس، إن مرض "كوفيد- 19" لن يستمر كجائحة "لمدة طويلة للغاية".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية والحساسية، في حدث نظمه معهد تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث، إن فيروس كورونا المستجد قد يظل على الرغم من ذلك وباء لمدة طويلة.



جاءت تصريحات "فاوتشي" بعدما أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية في وقت سابق هذا الأسبوع أن اللقاح الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة بلغت أكثر من 90%، وفقا لبيانات أولية لدراسة موسعة.

كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج تجربة مشابهة للقاح تطوره شركة مودرنا الأمريكية.