شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح علامات «الكساح» لدى الأطفال وسببه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، من خطورة نقص فيتامين (د) لدى الأطفال والذي قد يسبب لين العظام أو الكساح.
ونشر الجهني عدة صور عبر حسابه في “تويتر”، وعلق عليها بقوله “لو وجدتم هذا التقوس في الرجلين فكروا في تشخيص كساح العظام والذي يسبب لين وضعف في العظام”.
وأضاف د. ناصر الجهني أن الكساح أو لين العظام “يكون ناتج عن نقص شديد في فيتامين (د) وله اسباب مختلفة”.
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