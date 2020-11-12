السعودية تسجل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 5605 حالات.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 311 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 352 ألفا و 160حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 412 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 339 ألفا و114.
بدوره، قال مدير منظمة الصحة العالمية إنه يمكن أن يكون عامة الناس قد سئموا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
ودعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس الجميع بأن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي لـ"كوفيد- 19".
وقال المدير العام للمنظمة في منتدى السلام بباريس: "قد نكون سئمنا من كوفيد- 19 لكنه لم يسأم منا.. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس إلا أنه يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".
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