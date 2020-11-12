مصر: الاعتداء على سفارة السعودية في لاهاي عمل جبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت مصر إطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي، مشيرة إلى أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان، مؤكدة وقوفها بجانب الرياض.

وأصدرت القاهرة بيانا، مساء الخميس، جاء فيه، إننا نثق بالإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.



وتعرضت سفارة المملكة العربية السعودية في وقت مبكر الخميس، لإطلاق نار صباح الخميس، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

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وأوضحت الشرطة أن عدة أعيرة نارية أطلقت على مبنى السفارة في لاهاي قبل السادسة بقليل (05:00 بتوقيت جرينتش).



ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبا ناجما عن رصاص في المبنى، ونشرت صورا تبدو فيها ثقوب في النوافذ.