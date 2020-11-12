شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكسفورد تعلن عن اختبار جديد يقلل من انتقال عدوى كورونا بنسبة 90٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء جامعة أكسفورد، إن اختبارات التحول السريع التى تم تطويرها ستلعب "دورًا رئيسيًا" في إعادة الحياة إلى طبيعتها، ويمكن أن تسمح بالتواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد أن أظهرت التجارب في ليفربول أن بإمكانهم تقليل انتقال العدوى بنسبة 90٪.

ووفقا لتقرير جريدة "thesun" البريطانية، يُظهر الاختبار أن الفحوصات يمكن أن تلتقط بشكل فعال أكثر من ٣ من كل ٤ حالات إيجابية - معظمها مفقود حاليًا.



اختبار جديد

ويقول الخبراء إنهم يبحثون الآن في كيفية إدارة التكنولوجيا الجديدة ، التي يمكن أن توفر نتائج في أقل من 30 دقيقة ، ذاتية الإدارة.

تم اختبار المجموعات ، المعروفة باسم اختبارات التدفق الجانبي ، في جميع أنحاء إنجلترا لمعرفة مدى فعاليتها ، ومنها مدينة ليفربول والذي تم إطلاقها الأسبوع الماضي.

وتتضمن الاختبارات مسحة من الأنف والحلق ، تمامًا مثل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، ثم يتم إدخاله في أنبوب سائل لفترة قصيرة من الزمن، ثم تضاف قطرات من هذا السائل إلى شريط - على غرار اختبار الحمل - وبعد حوالي نصف ساعة تظهر النتيجة.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم أن تقييمها السريري الشامل أثبت أنها دقيقة وموثوقة بما يكفي للاستخدام المجتمعي.

فيما قال السير جون بيل ، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد: "تُظهر البيانات الواردة في تقرير التحقق هذا أن هذه الاختبارات غير المكلفة وسهلة الاستخدام يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في حربنا ضد Covid-19، حيث يحددون الأشخاص الذين من المحتمل أن ينشروا المرض ، وعند استخدامها بشكل منهجي في الاختبارات الجماعية يمكن أن يقلل من انتقال العدوى بنسبة 90 ٪.

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قام العلماء بجامعة أكسفورد ، بإجراء عدد من الاختبارات من خلال عملية تقييم من أربع مراحل، وهذا يشمل أولئك الموجودين في ليفربول ، وكذلك في المجتمعات المحلية الأخرى والمدارس والجامعات وأماكن العمل.

في البداية ، تم طرح 40 جهازًا مختلفًا واستكمل ٩ منها لتفي بمعايير التقييم الكامل، ووصل ٦ منهم إلى المرحلة الثالثة بينما اقترب اختبار Innova SARS-CoV-2 Antigen السريع النوعي ، وهو الاختبار المستخدم في ليفربول ، من الانتهاء من عملية المراحل الأربع.

خلص التقييم المنشور اليوم إلى أنه يجب استخدام اختبار Innova والاختبارات الأخرى التي تفي بمعايير PHE و Oxford في الحالات التي لا تظهر فيها أعراض.

وقالت سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين في NHS Test and Trace: "أثبتت هذه الاختبارات أنها دقيقة وموثوقة، والأهم من ذلك أنهم قادرون على اكتشاف Covid-19 لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض والذين قد ينقلون الفيروس إلى الآخرين دون علمهم.

وأضافت :"نحن واثقون من أن هذه الاختبارات الجديدة ، التي تم تقييمها بدقة ، ستحدث فرقًا حقيقيًا في كيفية حماية الناس من هذا المرض والمساعدة في كسر سلاسل الانتقال."

يقترح مسؤولو الصحة أن استخدام تقنية التدفق الجانبي لاختبار الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض قد يكون وسيلة لإعادة الدولة إلى الوقوف على قدميها، حيث يمكن استخدامها للمساعدة في تحديد أولئك الذين لديهم الفيروس عن غير أعراض ، وتمكين الذين ثبتت إصابتهم واتصالاتهم بالعزل الذاتي.