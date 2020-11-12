تجربتي مع رجيم البردقوش لإنقاص الوزن من دون جوع 

لا تعتبر تجربتي مع رجيم البردقوش شائعة فالكثيرات لا يعرفن انه يمكن هذا النوع من الاعشاب ان يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون واعادة الرشاقة. لكن ما علمته من خلال استشارة اختصاصية التغذية والقراءات انه يتمتع بالعديد من الخصائص الشبيهة بتلك المتوفرة في الشاي الاخضر. ولهذا السبب قررت اللجوء اليه واتباع رجيم سهل وسريع من اجل انقاص وزني الزائد بسرعة كبيرة ومن دون ان اشعر بالحرمان او الجوع. وهكذا بدأت تجربتي المميزة مع رجيم البردقوش.

طرق رجيم البردقوش

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تعلمت كيفية خوض تجربتي مع رجيم البردقوش بسهولة. وكان علي في هذه الحالة ان اطبق واحدة من 4 طرق.

الطريقة الاولى

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اخترت هذه الطريقة السهلة لكي اتمكن من حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من جسمي وخصوصاً البطن والارداف. وهي تقوم على تحضير مشروب سهل جداً يساعد على نحت الجسم واستعادة الرشاقة. لكنني حرصت في الوقت نفسه على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعلى تناول الاطعمة الصحية اي الخالية من الدهون الضارة كما من السكريات.

المقادير



من اجل تحضير هذه الوصفة كان علي توفير البردقوش المجفف الذي اشتريته من احد المتاجر المتخصصة ببيع الاعشاب.

ملعقة كبيرة من أوراق البردقوش المجففة والمطحونة.

كوب من الماء

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الخطوات



1 يوضع الماء على النار حتى الغليان .

2 ينزع الماء عن النار وتنقع فيه اوراق البردقوش المجففة والمطحونة لمدة 10 دقائق.

3 تتم بعد ذلك تصفية الماء وشرب القليل منه من مرتين الى 3 مرات يومياً.

الطريقة الثانية

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من خلال تجربتي تعلمت طرقاً اخرى لتحضير شراب البردقوش المنحف. وهذه الطريقة تعتبر اكثر من سهلة ايضاً ولا بد من ان اتشاركها مع الجميع.

- حرصت على تناول 3 اكواب من شاي البردقوش مع الشاي الاخضر. لكنني لم اضف اي نوع من المحليات. وعرفت ان هذا يساعد على تخليص الجسم من الماء الذي يتجمع فيه ويسبب الانتفاخ.

- اتبعت في مقابل هذا رجيم غذائياً صحياً وتوقفت عن اكل كل ما يحتوي على الدهون الضارة وعلى السكر المضاف. كما مارست أنواع الرياضة ومنها المشي من 3 الى 4 مرات اسبوعياً ولمدة ساعة في كل مرة.

الطريقة الثالثة

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تشبه هذه الطريقة الطريقة الاولى لكن عند تطبيقها كان علي ان اضيف كوباً من الماء الساخن الى ملعقتي طعام من البردقوش ثم ان اقوم بتغطية الوعاء لمدة 15 دقيقة قبل التصفية والشرب.

الطريقة الرابعة

المقادير



ملعقة طعام من اوراق الميرمية المجففة

ملعقة طعام من ازهار البردقوش المجففة

ملعقة طعام من بذور الشمر

الخطوات

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1 من اجل تحضير هذه الوصفة قمت بطحن كل المكونات اولاً حتى تحولت الى بودرة ناعمة.

2 اضفت ملعقتي طعام من الخليط الى ليتر من الماء.

3 وضعت الوعاء على النار حتى الغليان.

4 تركت الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

5 نزعت الخليط عن النار وقمت بتصفية الشاي.

من اجل الاستفادة من خصائصه، حرصت على شرب كوب منه قبل تناول وجبة الغداء وآخر قبل العشاء يومياً. ومع اتباع نظام حياتي صحي تمكنت من إنهاء تجربتي مع رجيم البردقوش بخسارة عدد مهم من الكيلوغرامات في مدة قصيرة. ولا انسى ان اتذكر انني شعرت بالارتياح العام على المستوى الصحي لأن البردقوش يساهم في تقوية جهاز المناعة وفي تنقية الدم من السموم وفي الحماية من امراض خطرة.

