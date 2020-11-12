شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التعرق دون سبب ينذر بالإصابة بهذا المرض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الجمعية الأمريكية لمرض باركنسون أن التعرق دون سبب واضح، يعد من أكثر العلامات شيوعا التي تنذر بمرض باركنسون.
ووفقاً لـ”سبوتنيك”، أشارت صحيفة “إكسبرس” نقلا عن الجمعية، أن الأعراض عادة ما تتطور تدريجياً وتبدو بسيطة، موضحة أن التعرق المفرط يكون، بشكل أساسي، في القسم العلوي من الجسم، وفي حال كان الشخص يمتلك هذا العرض، فإنه يجب عليه استشارة الطبيب المختص.
يشار إلى أن مرض باركنسون هو مرض تنكسي تدريجي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويتمثل في اضطرابات الحركة ورجفان الأيدي ورعاش وتيبس العضلات.
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