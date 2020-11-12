شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: لقاح Pfizer سيعمل أيضا ضد السلالة الجديدة من طفرة حيوان المنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم أحد كبار الخبراء أن لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر سيحمي من سلالة المنك الطافرة الجديدة، بعد أن أثيرت مخاوف بشأن التأثير على تطوير اللقاح بعد العثور على "متغير فريد" من فيروس كورونا Covid-19 في 12 شخصًا مصابًا بفطريات المنك.

وحذر وزير الصحة البريطانى مات هانكوك بالأمس وفقا لتقرير جريدة "thesun"، من أنه قد يشكل تهديدًا خطيرًا للبريطانيين لأنه قد لا يستجيب لكمة محتملة.

لكن أثناء حديثه في برنامج Today على إذاعة BBC Radio 4 ، حاول البروفيسور بيتر أوبنشو، أحد العلماء البارزين في البلاد ، من إمبريال كوليدج لندن ، تهدئة تلك المخاوف.

ووفقا للخبراء، فإن لقاح Pfizer "سيعمل بالتأكيد" ضد سلالة متحولة لأنها تستخدم تقنية mRNA، حيث يعمل اللقاح باستخدام الشفرة الجينية للفيروس، وليس أي جزء من الفيروس نفسه، ويتم حقنه في الجسم حيث يدخل الخلايا ويطلب منها تكوين مستضدات.



لقاح فايزر وسلالة المنك

إعادة صياغة سريعة

قال البروفيسور أوبنشو إنه بسبب هذه التكنولوجيا، فهذا يعني أنه يمكن للعلماء تعديل الشفرة الجينية بسرعة إذا لزم الأمر، وقال: "هناك طفرات في فيروس المنك هذا تجعله أقل تأثراً بالأجسام المضادة التي تولدها اللقاحات.

"أحد الأشياء العظيمة في تقنية الحمض النووي الريبي هو أنه يمكنك إعادة صياغتها بسرعة نسبيًا، يمكن أن تكون العملية برمتها قيد التطوير سريعة جدًا بحيث يتغير الفيروس وبالتالي يتغير اللقاح، وإذا كان ضروريًا ولكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك."

يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الصحة من أن خيوط المنك Covid الجديدة يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا على البريطانيين، موضحا أن السلالة الطافرة قد لا تستجيب للقاح لأنها قد لا تقتل بواسطة الأجسام المضادة.

تم العثور على سلالة المنك، التي أطلق عليها بعض العلماء اسم Covid 2، في 12 شخصًا في الدولة الاسكندنافية وانتشرت من المنك إلى البشر.

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ووفقا للتقارير، يجب على أي شخص يعود إلى العزلة لمدة أسبوعين، كما يجب أيضًا علاج الأشخاص الموجودين في المستشفى والذين عادوا مؤخرًا من البلاد في عزلة.

وتعتبر الدنمارك هي أكبر مصدر لفرو المنك في العالم وتنتج ما يقدر بنحو 17 مليون فراء سنويًا، وقد أمرت الحكومة الدنماركية بإعدام جميع أنواع المنك التي تمت تربيتها في مزارع المنك البالغ عددها 1139 مزرعة.

تم وضع جزء من البلاد في حالة إغلاق بعد أن اكتشفت السلطات الدنماركية تغييرات جينية يقولون إنها قد تقوض فعالية لقاح Covid، فيما يشعر العلماء الدنماركيون بالقلق إزاء سلالة معينة مرتبطة بالمنك ، والتي تم العثور عليها في 12 شخصًا.

يقولون إن الطفرة ، التي يطلق عليها اسم "المجموعة الخامسة" ، أقل حساسية للأجسام المضادة الواقية ويمكن أن تعوق تطوير اللقاح.

وقالت منظمة الصحة العالمية في حين أن التقارير مثيرة للقلق ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآثار المترتبة على العلاجات واللقاحات.

وقال البروفيسور إيان جونز، عالم الفيروسات بجامعة ريدينج، إن فكرة تحور الفيروس في المنك ليست مفاجئة ولكنها قد تكون خطيرة، حيث يكمن الخطر في أن الفيروس المتحور يمكن أن ينتشر مرة أخرى في الإنسان ويتجنب أي استجابة لقاح كان من الممكن أن يصمم على النسخة الأصلية غير المتحولة.

قال خبراء آخرون إنه بينما يبدو الأمر مقلقًا، فإن الفيروسات - مثل الإنفلونزا - تتغير باستمرار ويتعين على العلماء تكييف اللقاحات اعتمادًا على السلالة المنتشرة.

قال الدكتور كولين باتر ، أستاذ العلوم البيطرية الحيوية في جامعة لينكولن: "من الواضح أن هذا مدعاة للقلق ولكن يمكن ، إذا لزم الأمر ، معالجته من خلال التعديل المستمر للقاح ، مثل الأنفلونزا الموسمية".