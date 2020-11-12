شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: عقار استرازينيكا للسرطان فشل فى مساعدة المرضى المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة استرازينيكا أن دواء Calquence الخاص بسرطان الدم فشل في مساعدة المرضى في المستشفى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي من مصابى فيروس كورونا .

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" قالت شركة صناعة الأدوية في المملكة المتحدة في بيان إن مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء، بالإضافة إلى الرعاية القياسية لم تظهر عددًا أقل من الوفيات أو فشل الجهاز التنفسي، وأكدت الشركة أنه سيتم تقديم تفاصيل التجارب السريرية الوسيطة في الوقت المناسب.

دراسة استرازينيكا هي واحدة من العديد من البرامج لتقييم العلاجات المعروفة من الأدوية المضادة للفيروسات إلى البلازما من المرضى المتعافين ضد الفيروس الوبائي تشمل خيبات الأمل الأخرى دواء سانوفي لالتهاب المفاصل الروماتويدي كيفزارا.

كما لدى استرازينيكا أيضًا مرشح لقاح محتمل لفيروس كورونا قيد التطوير مع جامعة أكسفورد ، بالإضافة إلى علاج محتمل للأجسام المضادة للمرض.

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كانت كيت بينجهام رئيس فرقه عمل اللقاحات البريطانية قد أعلنت عن فشل شركة الأدوية استرازينيكا المالكة للقاح جامعة أكسفورد في تحقيق هدفها المتمثل في تقديم 30 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا إلى المملكة المتحدة بحلول سبتمبر.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أخطأت شركة الأدوية AstraZeneca في تحقيق هدفها المتمثل في تسليم 30 مليون جرعة من لقاحها ضد COVID-19 إلى المملكة المتحدة بحلول سبتمبر ، حيث من المتوقع أن تسلم الشركة المنتجة أكثر من 4 ملايين جرعة بحلول نهاية العام.