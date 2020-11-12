أسباب ظهور حبوب الوجه عند الأطفال والرضع

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:45 مساءً - جدول المحتوى
1.ما الذي يسبب حب الشباب لدى الأطفال؟
2.ما هي أعراض حب الشباب لدى الأطفال؟
3.ما الظروف التي تشبه حب الشباب عند الأطفال؟
4.كيف يتم علاج حب الشباب عند الأطفال؟
5.هل يمكن للعلاجات المنزلية أن تساعد في علاج حب الشباب لدى الأطفال؟
6.متى نذهب للطبيب حول حب الشباب عند الأطفال؟
ما هو حب الشباب عند الأطفال؟ حب الشباب لدى الأطفال هو حالة جلدية شائعة ومؤقتة تظهر على وجه أو جسم الطفل. ينتج عنه نتوءات أو بثور صغيرة حمراء أو بيضاء. في جميع الحالات تقريبًا، يزول حب الشباب من تلقاء نفسه دون علاج.
يُعرف حب الشباب عند الأطفال أيضًا باسم حب الشباب عند حديثي الولادة. يحدث في حوالي 20 في المائة من الأطفال حديثي الولادة.
قال الدكتور عماد زهران استشاري الجلدية، يختلف حب الشباب عند الأطفال عن حب الشباب عند الشباب في أن البثور المفتوحة، أو الرؤوس السوداء، لا تظهر عادةً في حب الشباب عند الأطفال. هذه الأعراض شائعة في حب الشباب عند الأطفال. قد يظهر حب الشباب الطفولي أيضًا على شكل أكياس أو عقيدات. في حالات نادرة، يمكن أن يترك ندبات دون علاج.
يحدث حب الشباب لدى الأطفال فقط في الأشهر القليلة الأولى من عمر طفلك. يمكن أن يستمر حب الشباب عند الأطفال حتى يبلغ طفلك عامين. حب الشباب عند الأطفال أقل شيوعًا من حب الشباب عند الأطفال.
1.ما الذي يسبب حب الشباب لدى الأطفال؟
من غير الواضح سبب تطور حب الشباب لدى الأطفال. يعتقد بعض الباحثين أنه ناتج عن هرمونات الأم أو الرضع .
2.ما هي أعراض حب الشباب لدى الأطفال؟
- مثل حب الشباب عند المراهقين والبالغين، يظهر حب الشباب لدى الأطفال عادةً على شكل نتوءات أو بثور حمراء. البثور قد تتطور أيضاً، والمحمر الجلد قد تحاط بالمطبات.
- يمكن أن يصاب الأطفال بحب الشباب في أي مكان على وجوههم، ولكنه أكثر شيوعًا على الخدين. قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من حب الشباب في الجزء العلوي من الظهر أو الرقبة.
- قد يصبح حب الشباب أكثر وضوحًا إذا كان طفلك منزعجًا أو يبكي. يمكن أن تؤدي الأقمشة الخشنة إلى تهيج حب الشباب، وكذلك التقيؤ أو اللعاب الذي يبقى على الوجه.
- قد يكون حب الشباب عند الأطفال موجودًا في بعض الأحيان عند الولادة. لكنه يتطور في معظم الحالات في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الولادة. وقد يستمر لبضعة أيام أو أسابيع، على الرغم من أن بعض الحالات قد تستمر لعدة أشهر.
3.ما الظروف التي قد تشبه حب الشباب عند الأطفال؟
وتشمل ظروفاً مماثلة الأكزيما، سمية حمامي، والدخينات.
- الأكزيما
- تظهر الأكزيما عادة على شكل نتوءات حمراء على الوجه. قد تظهر أيضًا على الركبتين والمرفقين عندما يكبر طفلك. يمكن أن تسبب الأكزيما العدوى وتظهر صفراء وقشرية. قد تتفاقم عندما يبدأ طفلك في الزحف وكشط ركبتيه ومرفقيه. عادة ما يكون من السهل على طبيبك التمييز بين حب الشباب والأكزيما.
- يُعرف النوع الأكثر شيوعًا من الأكزيما بالتهاب الجلد التأتبي.
- الأكزيما الدهنية هي الحالة التي يتم التعرف عليها بشكل خاطئ على أنها حب الشباب للأطفال. يُعرف أيضًا باسم التهاب الجلد الدهني وسرير الأطفال أو غطاء المهد.
- يمكن علاج الأكزيما بمنتجات لا تستلزم وصفة طبية (OTC) مثل أكوافور فاني كريم
- قد يُطلب منك أيضًا إزالة مسببات الحساسية الغذائية من منزلك وإعطاء طفلك البروبيوتيك يوميًا .
- تسمم الحمامي
- تسمم الحمامي هو حالة جلدية شائعة أخرى قد تظهر على شكل طفح جلدي أو نتوءات صغيرة أو بقع حمراء. يمكن رؤيته على وجه طفلك أو صدره أو أطرافه في الأيام القليلة الأولى بعد ولادته.
- إنه غير ضار، وعادة ما يختفي في أقل من أسبوع بعد الولادة.
- ميليا
- ميليا عبارة عن نتوءات بيضاء صغيرة قد تظهر على وجه طفلك. تحدث عندما تعلق خلايا الجلد الميتة في جيوب صغيرة من الجلد وقد تظهر في غضون أسابيع قليلة من الولادة.
- الدخينات ليست مرتبطة بحب الشباب ولا تتطلب علاجًا.
4.كيف يتم علاج حب الشباب عند الأطفال؟
- عادة ما يختفي حب الشباب عند الأطفال دون علاج.
- يعاني بعض الأطفال من حب الشباب الذي يستمر لأشهر بدلاً من أسابيع. لعلاج هذا الشكل العنيد من حب الشباب عند الأطفال، قد يصف طبيب الأطفال الخاص بطفلك كريمًا أو مرهمًا طبيًا يساعد في إزالة حب الشباب.
- لا تستخدم علاجات حب الشباب أو غسول الوجه أو المستحضرات التي تصرف بدون وصفة طبية. بشرة طفلك حساسة للغاية في هذا السن المبكر. قد تجعل حب الشباب أسوأ أو تسبب تهيجًا إضافيًا للجلد باستخدام شيء قوي جدًا.
5.هل يمكن للعلاجات المنزلية أن تساعد في علاج حب الشباب لدى الأطفال؟
- أثناء انتظارك لإزالة حب الشباب لدى طفلك، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في الحفاظ على صحة الجلد قدر الإمكان.
- حافظي على نظافة وجه طفلك
- اغسلي وجه طفلك يوميًا بالماء الدافئ. وقت الاستحمام هو وقت رائع للقيام بذلك. لا تحتاجين حتى إلى استخدام أي شيء سوى الماء، ولكن إذا أردت، فابحثي عن صابون لطيف أو منظف خالٍ من الصابون. لا تترددي في سؤال طبيب الأطفال عن التوصيات.
- الخالية من العطور هي الأقل عرضة لتهيج بشرة طفلك.
- تجنب المنتجات القاسية
- تستخدم المنتجات التي تحتوي على الريتينويدات المرتبطة بفيتامين أ أو الإريثروميسين بشكل شائع لعلاج حب الشباب عند البالغين. ومع ذلك، لا يُنصح بها عادةً للأطفال.
- لا تستخدم أي صابون معطر أو حمام فقاعات أو أنواع أخرى من الصابون التي تحتوي على مواد كيميائية مفرطة.
- تخطي المستحضرات
- قد تؤدي المستحضرات والكريمات إلى تفاقم بشرة طفلك وتفاقم حب الشباب.
- لا تفركي
- يمكن أن يؤدي فرك الجلد بمنشفة إلى تفاقم حالة الجلد. بدلاً من ذلك، امسحي برفق بقطعة قماش على الوجه في حركات دائرية.
- بمجرد غسل المنظف، استخدمي منشفة لتجفيف وجه طفلك.
- لا تضغطي
- تجنب الضغط على حب الشباب أو عصره. سيؤدي ذلك إلى تهيج جلد طفلك وقد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
- التحلي بالصبر
- عادة ما يكون حب الشباب عند الأطفال غير ضار. إنه ليس مؤلماً لطفلك. يجب أن تحل بسرعة من تلقاء نفسها.
6.متى نذهب للطبيب حول حب الشباب عند الأطفال؟
- لا يوجد علاج لحب الشباب عند الأطفال، ولكن لا يزال يتعين عليك استشارة طبيب الأطفال إذا كنت قلقة بشأنه. تعتبر زيارة صحة الطفل أو الفحص العام وقتًا رائعًا لطرح أسئلة حول حب الشباب عند الأطفال ومناقشة أي مخاوف أخرى قد تكون لديك بشأن صحة طفلك.
- استشيري الطبيب فورًا إذا نتج عن حب الشباب لدى طفلك رؤوس سوداء أو نتوءات مليئة بالصديد أو الالتهاب. يجب أن يدفع الألم أو الانزعاج إلى زيارة الطبيب.
- إذا لم يتم إزالة حب الشباب لدى طفلك بعد عدة أشهر من العلاج المنزلي، فقد يوصي الطبيب باستخدام محلول بنزويل بيروكسايد بنسبة 2.5٪.
- في حالات نادرة، قد يصفون أيضًا مضادًا حيويًا، مثل الإريثروميسين أو الإيزوتريتينوين، حتى لا يعاني طفلك من ندوب دائمة. بالنسبة للأطفال، يكون هذا ضروريًا فقط لحب الشباب الشديد الناجم عن حالة طبية كامنة.
- لا يتكرر حب الشباب لدى الأطفال بحد ذاته، ولكن سيكون من الجيد ملاحظة أنه إذا أصيب طفلك بحب الشباب مرة أخرى قبل سن البلوغ، فيجب عليه مراجعة الطبيب؛ لأن هذا قد يكون علامة على وجود مشكلة كامنة.
- الظروف الأساسية
- قد تتسبب بعض الحالات النادرة في عدم استجابة حب الشباب للعلاج المنزلي. تشمل هذه الحالات الأورام، واضطراب الغدة الكظرية، وتضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH)، وحالات أخرى متعلقة بجهاز الغدد الصماء.
- إذا كان لديك طفلة تبدأ في إظهار علامات فرط الأندروجين، فاطلبي من الطبيب التحقق من المشكلات الأساسية. قد تشمل الأعراض فرط نمو شعر الوجه أو البشرة الدهنية بشكل غير عادي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.