ليبيا تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) برصد 919 حالة جديدة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن المركز رصد إصابة 919 حالة جديدة وشفاء 605 حالات، فضلا عن وفاة 15 شخصًا، خلال آخر 24 ساعة.
وأضاف أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 386 إصابة و442 حالة شفاء، وحالتي وفاة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 71 ألفا و804 أشخاص، بينهم 28 ألفا و116 حالة نشطة، ووفاة 985.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.
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