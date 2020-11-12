مدير منظمة الصحة يدعو لحالة تأهب قصوى: كورونا لم يسأم منا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير منظمة الصحة العالمية إنه يمكن أن يكون عامة الناس قد سئموا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ودعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس الجميع بأن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي لـ"كوفيد- 19".

وقال المدير العام للمنظمة في منتدى السلام بباريس: "قد نكون سئمنا من كوفيد- 19 لكنه لم يسأم منا. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس إلا أنه يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".

في السياق، توفي 1.289.752 شخصا على الأقل بفيروس كورونا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس.

وجرى تسجيل 52.441.392 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 36.677.483 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.