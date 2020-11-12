كيف انتشر "كورونا المنك" في هولندا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة جديدة كيفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مزارع حيوانات المنك في هولندا.

وقال باحثون إن الناس حملوا الفيروس إلى المزارع وبدأوا بنشره ذهابا وإيابا فانتهى بإصابة 68% من عمال المزارع وأقرانهم المقربين.

وشدد الباحثون على ضرورة ألا تصبح تجارة الفراء مصدرا لزيادة انتشار فيروس كورونا بين البشر، وفق موقع "سي إن إن" بالعربية.

وأكدوا أن الازدحام الشديد في مزارع المنك يساهم في تضخيم فيروس كورونا بطرق يمكن أن تساعده على التحول.





وأجرى الفريق الهولندي تحليلات كاملة للجينوم لعينات من فيروس كورونا مأخوذة من حيوانات وأشخاص في 16 مزرعة لحيوانات المنك في هولندا، بحثاً في التسلسل الجيني الكامل للفيروس عن أدلة حول مصدره وكيفية انتشاره وما إذا كان يتحول.

وكتب باس أود مونينك من مركز "إيراسموس" الطبي في روتردام وفريقه تقريرهم والذي نشر في مجلة "العلوم" وجاء فيه: "نستنتج أن الفيروس جرى إدخاله بداية من البشر وتطوّر منذ ذلك الحين، ما يعكس على الأرجح انتشارا واسع النطاق بين حيوانات المنك في بداية فترة الإصابة قبل عدة أسابيع من اكتشافه".

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ويحمل فيروس كورونا بصمة جينية تربطه بسلالة انتشرت بسرعة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في وقت مبكر من الوباء، وقد ضربت المزارع في ذلك الوقت تقريباً، في أبريل/نيسان.





وتابع الباحثون: "على الرغم من تعزيز الأمن البيولوجي، ومراقبة الإنذار المبكر، والإعدام الفوري في المزارع المصابة، حدث انتقال للعدوى بين مزارع المنك في 3 مجموعات كبيرة مع طرق انتقال غير معروفة، حيث إن نسبة 68% من سكان مزرعة المنك التي تم اختبارها، والموظفين أو المخالطين لهم ظهرت إصابتهم بالفيروس.

وخلص الباحثون إلى أن الناس نقلوا العدوى للحيوانات التي بدورها عادت ونقلتها إلى البشر.

وتُعد مزارع الفراء بمثابة مصدر قلق بسبب عدة ظروف، إذ قال الفريق إن "هناك أعداد كبيرة من الحيوانات التي تعيش بكثافة عالية في مزارع المنك، مما قد يعزز انتقال الفيروس".

ويمكن للفيروسات أن تتحول داخل حيوان أو شخص فردي أثناء الإصابة، وفي كل مرة ينتقل أحدها من واحد إلى آخر، هناك فرص جديدة للتغيير.