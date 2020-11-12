لقاح كورونا الألماني الأمريكي.. حقائق حول أمانه وموعد طرحه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بيونتيك الألمانية، أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره بالتعاون مع فايزر الأمريكية آثاره الجانبية محدودة لا تتعدى اليومين.

وأضافت الشركة، أن اللقاح المنتظر الذي يوفر أكثر من 90% من الحماية ضد (كوفيد-19) تم اختباره على أكثر من 40 ألف شخص.



وكانت بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية قد أعلنتا، الإثنين الماضي، أن بيانات الدراسات أظهرت أن اللقاح الذي يجري تطويره، من المرجح أن يتم التقدم اعتبارا من الأسبوع المقبل بطلب للحصول على ترخيص للدواء من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتوقعت الشركتان الحصول هذا الشهر على تصريح أمريكي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتيك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح مضاد لفيروس كورونا. وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.

من جهة أخرى، قدم موقع (msn lifestyle) مجموعة من الحقائق حول اللقاح الجديد.

متى يتوفر اللقاح؟

تستعد شركة بيونتيك الألمانية وشريكتها الأمريكية للحصول على ترخيص في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من أجل طرح اللقاح في الأسواق في أسرع وقت ممكن.





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وفقاً للعديد من الخبراء، تعدّ هذه المرحلة مجرد مسألة شكلية وقد يتم الحصول على موافقة رسمية هذا العام.

في الوقت نفسه يتم التخطيط حالياً في ألمانيا لإنشاء ستين مركز للتطعيم. وحسب وزير الصحة ينس شبان، فإن اللقاح سيكون متوفراً في جميع أنحاء البلاد خلال الربع الأول من عام 2021. غير أن ألمانيا تواجهها مشكلة لوجستية بشأن التخزين الآمن لجرعات اللقاح، حيث يجب حفظه بدرجة حرارة لا تقل عن 70 تحت الصفر.

هل اللقاح آمن؟

هناك إجماع بين أشهر علماء الفيروسات بأن المخاوف بشأن سلامة هذا اللقاح، لسيت في محلها، ويقولون إنه ورغم تعجيل إجراءات الموافقة، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن معايير السلامة الضرورية. وتفسير ذلك يعود إلى أن بعض عمليات المراجعة تتم بالتوازي وليس تباعا وهو ما وفّر الوقت بطبيعة الحال.





حتى الآن تمّ تطعيم 43500 شخص باللقاح الجديد "بي إن تي 162 بي2"، ولم يتم تسجيل أيّ آثار جانبية خلال التجارب السريرية لحد الآن، وفق الشركة الألمانية المطوِّرة للقاح.

من يصنع هذا اللقاح؟

اللقاح تم تطوريه داخل مختبرات شركة بيونتيك الألمانية. تتخذ الشركة من مدينة ماينز مقراً لها، ويرأسها البروفيسور أوجور شاهين الذي ولد في تركيا وهاجر مع أسرته إلى ألمانيا وهو في سن الرابعة.

عمل شاهين أستاذا في قسم الأورام التجريبي في مستشفى جامعة ماينز بين عامي 2006 و2008، ثمّ أسس هو وزملاؤه شركة بيونتيك مع التركيز على تطوير عقاقير العلاج المناعي للسرطان.

وبالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، تمّ تطوير لقاح ضد فيروس كورونا اعتباراً من ربيع عام 2020 والذي حقق لحد الآن نتائج واعدة.