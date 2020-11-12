زيادة قياسية بإصابات كورونا في أوكرانيا.. والرئيس يدخل المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الأوكراني إن البلاد سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 11057 إصابة.

وتجاوزت أوكرانيا الرقم القياسي السابق البالغ 10746 المسجل في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف الوزير ماكسيم ستيبانوف أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 500865، في حين بلغ عدد الوفيات 9145.

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وأشار إلى تسجيل 198 وفاة جديدة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من ناحية أخرى، قال مسؤول رئاسي إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعالج بالمستشفى بعد إصابته بالفيروس هذا الأسبوع.

وذكرت متحدثة باسم الرئاسة: "عاد أولا إلى منزله لكنه قرر الانتقال إلى (مستشفى) فيوفانيا... لا شيء خطير".

