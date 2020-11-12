شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند ينتهى من التسجيل في المرحلة الثالثة من تجربة لقاح أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد أمصال الهند والمجلس الهندي للبحوث الطبية عن الانتهاء من التسجيل في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كوفشيليد، المرشح لعلاج فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا البريطانية، ويجري صانع اللقاح القائم في بيون حاليًا المرحلة 2/3 من التجارب السريرية للقاح ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) عبر 15 مركزًا مختلفًا في الهند.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news، تعاون معهد أمصال الهند، أكبر مصنع للقاحات في العالم من حيث الحجم أيضا من أجل التطوير السريري لشركة نوفافكس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتم ترقيته بواسطة المعهد في سبتمبر ، وأعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية عن مراجعة لصفقتها الحالية مع معهد أمصال الهند لإنتاج ملياري جرعة من لقاحها سنويًا.

وبموجب الصفقة الموسعة ، سيقوم معهد أمصال الهند أيضًا بتصنيع مكون المستضد من لقاح Novavax COVID ‑ 19 المرشح ، المسمى NVX ‑ CoV2373 أظهرت بيانات التجارب السريرية المبكرة أن اللقاح جيد التحمل وأثار استجابات مناعية تجاوزت المستويات الموجودة في مصل كورونا في فترة النقاهة.

Advertisements

بدأت شركة نوفافكس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تجارب في مراحلها الأخيرة على NVX-CoV2373 في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، وقالت نوفافاكس إنها تتوقع أن تبدأ التجربة السريرية المحورية في الولايات المتحدة والمكسيك بحلول نهاية نوفمبر.

يخضع مرشح اكسفورد، الملقب بـ Covishield في الهند ، لتجارب واسعة النطاق في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة ما إذا كان اللقاح سيعمل ضد فيروس كورونا ينصب التركيز الرئيسي لدراسات المرحلة 1 و 2 و 3 على تقييم ما إذا كان لقاح ChAdOx1 nCoV-19 لن يتسبب في آثار جانبية غير مقبولة وما إذا كان يؤدي إلى استجابات مناعية جيدة.