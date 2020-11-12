شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو تكسب الرهان فى سباق لقاحات كورونا بعد نجاحها فى معركة فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة فاركو للأدوية المصرية فى الفور بالرهان وإعلان قدرتها على تصنيع لقاح كورونا الروسى لأول مرة بمصر لتدخل فى معركة صد هجمات كورونا بقوة بعدما نجحت سابقا فى وقف عدوى فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى بدواء سوفالدى الذى نجح فى القضاء على الفيروس ضمن الحملة القومية للرئيس للقضاء عليه.

ويعد الرهان الأكبر الذى تستعد فاركو في مواجهته بقوة وباء فيروس كورونا، حيث كشف الدكتور شيرين حلمى رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية تفاصيل انتاج لقاح كورونا الروسي سبوتنيك V، مؤكدا أنه سيتم البدء فى التصنيع 20 أبريل 2021، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بايوجينيركس" أحد شركات مجموعة فاركو الدوائية وصندوق الاستثمار الروسى على أن يتم التعاقد على الإنتاج فى القريب العاجل.

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الشركة تقدمت بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبدء إجراء التجارب السريرية على أن يتم بعداها إتمام إجراءات التسجيل للقاح والتصنيع في المرحلة الرابعة.

وأوضح الدكتور شيرين حلمى رئيس مجلس إدارة شركة فاركوا للأدوية إن عملية تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصر تتم على مرحلتين الأولي استيراد اللقاح وتعبئته في مصر والمرحلة الثانية البدء في نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلي بالمصانع في الشركة تمهيدا لتوفيره في مصر وافريقيا ما يجعل مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا في افريقيا.

وأضاف أن شركة بايوجينيركس أحد شركات فاركو المعنية بتصنيع لقاح كورونا الروسي ستقوم بعمل أضخم خط انتاج لتصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية واللقاحات والتي سيتم البدء بلقاح كورونا الروسي مضيفا أنه سيتم افتتاح المصنع الجديد في الربع الثاني من 2021 مضيفا أن ذلك يوفر الدواء للسوق المصري في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدواء الآمن والفعال للمصريين.