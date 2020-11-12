شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح فيكتور الروسى المضاد لكورونا يدخل المرحلة الـ3 من الاختبارات 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا انطلاق المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "أبى واك كورونا" الذى وضعه مركز "فيكتور" الروسى فى مدينة نوفوسيبيرسك يوم 15 نوفمبر الجارى.

ونقلت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية اليومية عن جوليكوفا قولها: إن حصة المواطنين الروس الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما من إجمالي المصابين بفيروس كورونا بلغت 18%، مشيرة إلى أن نسبة هؤلاء فاقت معدل المصابين لكل 100 ألف نسمة في 36 إقليما روسيا، موضحة أن 41% من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا سجلت منذ يوم 1 سبتمبر الماضي.

وأضافت أن الحكومة الروسية أنفقت العام الجاري لأغراض مكافحة "كوفيد – 19" مبلغا قدره 510 مليارات روبل، ما يعادل نحو 6.7 مليار دولار، بخلاف ما رصدته الحكومة الروسية لدعم الاقتصاد والمجال الاقتصادي.

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من جهة أخرى أعلن مدير مركز "جاماليا" الروسي لأبحاث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينتسبورغ، أن مركزه قد استنبطت عقارا جديدا لعلاج مرض كورونا، يعتمد على الأجسام المضادة.بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستى الروسية.

وأضاف جينتسبورغ، في كلمة خلال جلسة لنادي الأعمال اليهودي Solomon.help: "يمكننا تخليق هذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حاولنا كثيرا على مدى تسعة أشهر إقناع وزارة الصحة بتخصيص بعض المال لذلك. قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدؤوا برصد المال لنا... لقد ابتكر فريقنا هذا الدواء، وصار في حوزتنا"، وأعرب جينتسبورغ عن أمله بأن يتم تسجيل هذ الدواء بعد حوالي عام.

جدير بالذكر، أن مركز "جاماليا" كان أول مركز علمي في العالم يبتكر لقاحا ضد كورونا اعتمدته وزارة الصحة الروسية.

وباشرت وزارة الصحة بتطعيم الشرائح الأكثر عرضة للمرض بلقاح "سبوتنيك V"، على أن يبدأ التلقيح الجماعي في البلاد في غضون أسبوعين حسب المصادر الرسمية.