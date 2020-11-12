شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يشترى 300 مليون جرعة من لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الأوروبي على شراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا BioNTech-Pfizer، بعد أن أظهر نتائج قوية فى التجارب وقالت الشركات إنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بحلول نهاية هذا العام لكن رفض الاتحاد الأوروبي تقديم تفاصيل حول كيفية طرح اللقاح، وأصر على ضرورة اتباع "عدد من الخطوات" مسبقًا.

وبحسب موقع "BBC" تشير البيانات المبكرة إلى أن اللقاح يحمي أكثر من 90% من الأشخاص من الإصابة بأعراض كورونا، وقال مطورو اللقاح، Pfizer و BioNTech، يوم الاثنين، إنه تم اختباره على 43500 شخص دون إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتخطط الشركات لتقديم طلب للحصول على موافقة طارئة لاستخدامه بحلول نهاية نوفمبر - وقد يحصل عدد محدود من الأشخاص على اللقاح هذا العام.

وصفت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس صفقة اللقاح الأوروبية بأنها "مهمة للغاية".

وقالت: "الاتفاق يعنى أننا نقترب خطوة من ما شرعنا في القيام به - أن يكون لدينا محفظة لقاحات واسعة وقوية"، مضيفة أنه لن يتم توزيعها إلا بعد أن "يثبت أنها آمنة".

لكن كيرياكيدس رفضت تقديم تفاصيل عن جدول زمني محدد لموعد تسليم اللقاح إلى الدول الأعضاء. وقالت "يجب أن تحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها قبل أن نتمكن بالفعل من وضع جدول زمنى".

كما حثت على الحذر قائلة: "اللقاح لن يكون رصاصة فضية تجعل الفيروس يختفي بين عشية وضحاها".

وفي يوم الأربعاء أيضًا، قال رئيس وكالة الصحة بالاتحاد الأوروبي إن اللقاحات الأولى في الكتلة المكونة من 27 دولة قد تتم في أوائل العام المقبل.

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وقالت أندريا أمون ، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، لوكالة الأنباء الفرنسية "أعتقد بتفاؤل في الربع الأول من العام المقبل ، لكن لا يمكنني أن أكون أكثر دقة".

وأضافت أن اتجاهات العدوى الحالية فى أوروبا "مقلقة للغاية" وأن جميع المؤشرات "تسير في الاتجاه الخاطئ الآن".

وفي الوقت الذي تكافح فيه البلدان في جميع أنحاء أوروبا موجة ثانية من الإصابات، سجلت إسبانيا وإيطاليا أعلى عدد من الوفيات منذ أسابيع.

يوم الأربعاء أبلغت وزارة الصحة الإيطالية عن 623 حالة وفاة - وهو أعلى رقم يومي منذ 6 أبريل. كما تجاوز إجمالي عدد الحالات التي أبلغت عنها البلاد منذ بدء الوباء مليون حالة.

أفاد مارك لوين مراسل بي بي سي من روما أن هناك مخاوف جدية بشأن قدرة البلاد على التأقلم مع اقتراب بعض وحدات العناية المركزة من طاقتها. يتزايد الضغط على السلطات وسط دعوات لفرض إغلاق أكثر صرامة ، لكن الحكومة قاومت حتى الآن هذه المطالب.

ومن المرجح أن تستفيد إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من طرح لقاح BioNTech-Pfizer في أوائل العام المقبل.

شركات الأدوية هي أول من شارك البيانات من المراحل النهائية للاختبار - المعروفة باسم المرحلة الثالثة من التجارب.

لكن من المقرر أيضًا أن تظهر نتائج التجارب في الأسابيع القليلة المقبلة على لقاح يتم تطويره من قبل شركة تصنيع الأدوية البريطانية AstraZeneca وعلماء في جامعة أكسفورد. أنتج لقاح روسي يسمى Sputnik V أيضًا بيانات مشجعة.

أعلن علماء روس ، الأربعاء ، أن لقاح Sputnik V أظهر نسبة نجاح تصل إلى 92% حتى الآن. ومع ذلك ، لم تتم مراجعة هذه البيانات من قبل محللين خارجيين.