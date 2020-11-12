إصابات كورونا في انخفاض مستمر بسلطة عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الخميس، عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالسلطنة في انخفاض مستمر.
وأعرب السعيدي، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عن أمله أن لا تكون الأرقام القليلة المسجلة مؤخراً عاملاً للتراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية.
وأضاف أن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ليس مرضا تنفسيا فقط؛ بل له آثار صحية أخرى طويلة المدى ويسبب تليف للرئتين والقلب وتأثيرات للعين.
وأشار إلى أن مبدأ السلطنة ألا تستخدم أي لقاح حتى بعد الدراسة وبعد التصريح به من دولة المنشأ، لافتا إلى أن الدراسات بشأن اللقاحات ما زالت مستمرة والدراسات هي أولية.
وسجلت سلطنة عمان 256 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالسلطنة 119 ألفا و442 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 110 آلاف و50 حالة.
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