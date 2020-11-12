مقبرة "بهشت زهرا" تمتلئ بضحايا كورونا في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب عدد الوفيات المتزايد جراء وباء فيروس كورونا المستجد في إيران، بزيادة الضغط على مقبرة "بهشت زهرا" الكبيرة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الفيروس تسبب بمضاعفة العدد المعتاد من الجثامين الواصلة إلى المقبرة، فيما تحفر القبور بالآلاف، ومع ذلك يجد العاملون بالمقابر معاناة في إيجاد متسع للموتى.



وتعتبر مقبرة "بهشت زهرا" واحدة من أكبر المقابر في العالم، إذ تمتد لـ5 كيلومترات مربعة بالعاصمة طهران، ودفن فيها نحو 1.6 مليون شخص.

وقال مدير المقبرة، سعيد خال، لوكالة أسوشيتد برس، إنه لم يشهد أمرا مثل هذا من قبل ولا حتى خلال الحرب الإيرانية العراقية أو أكبر الكوارث الطبيعية في إيران.

وأضاف: "نعاني من أزمة على مدار 260 يوما، ولا ندري إلى متى سنظل نواجه هذه الأزمة".

وفي المتوسط تستقبل المقبرة في هذه الفترة حوالي 350 جثمانا يوميا، حسب خال.

ويتردد صدى عويل الأهالي وأقارب الموتى على امتداد مساحة القبور المحفورة حديثا والتي تنتظر الجنازة التالية.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، ويقدر عدد الإصابات بنحو 715 ألف إصابة على الأقل، فيما يتجاوز عدد الموتى 39 ألفا.