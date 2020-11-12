السكري يفسد القدرة الجنسية.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري، أن داء السكري يؤثر بالسلب على القدرة الجنسية للمرضى الرجال والنساء.

وأوضحت أن السكري يتسبب في مشاكل الانتصاب لدى الرجال وفقدان الرغبة الجنسية لدى النساء والشعور بآلام أثناء الجماع.



وأضافت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى أن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم على مدار فترة زمنية طويلة يهاجم الأوعية الدموية والأعصاب، وبالتالي يتدهور إمداد الأعضاء التناسلية بالدم ويعاني المريض حينئذ من مشاكل جنسية.

ولكي لا يتسبب السكري في إفساد الحياة الجنسية، تنصح الجمعية المرضى باستشارة الطبيب فور حدوث المشاكل الجنسية لعلاجها في الوقت المناسب، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت إلى أنه يمكن علاج مشاكل الانتصاب بواسطة الأدوية أو مضخة القضيب، بينما يسهم العلاج الهرموني في تحسين الحالة لدى النساء، في حين يساعد استعمال جل تزليق على تخفيف الألم أثناء الجماع.