تصريح صادم لرئيس البرازيل عن كورونا.. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بتصريح صادم لشعبه، الثلاثاء، أمام الصحفيين بخصوص وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال بولسونارو خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع سيموت في النهاية"، مقللا من مخاطر فيروس كورونا المستجد الذي قتل نحو 162 ألف شخص في البرازيل.



ويعتبر معدل وفيات جائحة كورونا في البرازيل هو الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت رويترز عن زعيم اليمين المتطرف البرازيلي قوله للصحفيين "لا فائدة من الهروب".

وادعى أن بإمكان البرازيليين اللعب بمياه الصرف الصحي و"عدم الإصابة بأي عدوى".

وسبق وأن تحدى بولسونارو قواعد التباعد، وفرض إغلاق في البلاد في بدء انتشار الفيروس بالبرازيل.

وفي يوليو الماضي، أعلن عن إصابته بكورونا، لكنه ظل يقلل من أهمية الوباء، وقال بولسونارو وقتها "بالنظر إلى ماضيّ الرياضي، لن أقلق، لن أشعر بشيء، وفي أسوأ الأحوال، الأمر أشبه بإنفلونزا بسيطة".

وبعد 3 أسابيع، كشف عن تعافيه من الفيروس، عقب بقائه في الحجر الصحي.