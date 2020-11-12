كورونا حول العالم.. رئيس الأرجنتين يعزل نفسه وإصابة غامضة في نيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.289.752 شخصا على الأقل بفيروس كورونا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس.

وجرى تسجيل 52.441.392 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 36.677.483 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

الرئيس الأرجنتيني يعزل نفسه ذاتياً

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الأربعاء، أنه يخضع لعزل ذاتي بسبب مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال فرنانديز في تغريدة عبر "تويتر" إنه كان على "اتصال عن قرب" بأمين عام الشؤون الاستراتيجية للرئاسة جوستافو بليز ، الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني أن نتيجة مسحة أولى للكشف عن الفيروس جاءت سلبية، إلا أنه فضل عزل نفسه ذاتياً في مقر الرئاسة "التزاماً ببروتوكولات العزل الموصى بها من قبل طبيبي والسلطات الصحية".

وأوضح فرنانديز (61 عاما) أنه "على ما يرام" ولا تظهر عليه أي أعراض، مشددا على أن العزل الوقائي مهم لوقف انتشار العدوى.

وسجلت الأرجنتين حتى الآن أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بكورونا وأكثر من 34 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

حالة غامضة في نيوزيلندا

طلبت السلطات النيوزيلندية من العمال في الحي التجاري المركزي بأكبر مدينة في البلاد العمل من المنازل بعد أن تم الإعلان عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس.

وهذه هي أول حالة إصابة بكورونا، مع عدم وجود صلة معروفة بالحدود منذ أغسطس/آب.

وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية لامرأة في العشرينيات من العمر في أوكلاند، ويعمل مسؤولو الصحة على الكشف عن كيفية إصابتها.

وأبلغت نيوزيلندا أيضا عن حالتين أخريين للإصابة بالفيروس مرتبطتين بالحدود، الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1635 حالة، بينها 53 حالة نشطة.

البرازيل تسجل 544 وفاة جديدة





قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و748 ألفا و375.

وزاد عدد الوفيات 544 حالة إلى 163373.

Advertisements

الصين تسجل 15 إصابة جديدة





قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في تيانجين، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 6 إصابات جديدة بلا أعراض، نزولا من 15 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بفيروس كورونا 86299 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المكسيك تسجل 7646 إصابة جديدة





سجلت وزارة الصحة في المكسيك، الأربعاء، 7646 إصابة جديدة بفيروس كورونا و588 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 986177 والوفيات 96430.

ويقول مسؤولو الصحة في المكسيك إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

أمريكا تواصل تسجيل زيادات قياسية

واصلت الولايات المتحدة، الأربعاء، تسجيل زيادات قياسية هائلة في الإصابات بفيروس كورونا، مع تفاقم التفشي في شمال شرق البلاد علاوة على ضغوط الجائحة في الغرب الأوسط بالفعل.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت 142279 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" وهو أعلى مستوى على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وأعلى من 100 ألف إصابة لليوم الثامن على التوالي، وزاد عدد الوفيات 1464.

وكان أندرو كومو حاكم نيويورك أحدث مسؤول يفرض جولة جديدة من قيود التباعد الاجتماعي، الأربعاء، في محاولة لحماية الولاية التي كانت مركز تفشي الجائحة في الولايات المتحدة في مراحلها الأولى.

وسجلت الولايات المتحدة إجمالا حوالي 10.4 مليون إصابة بالفيروس و241 ألفا و809 حالات وفاة.

22 ألف إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 727553 حالة بعد تسجيل 21866 حالة جديدة.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11982 بعد تسجيل 215 حالة جديدة.