4 حقائق مهمة يجب أن تعرفها عن المضادات الحيوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي الطقس البارد إلى زيادة التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظهور أعراض مثل: العطس والسعال وانسداد الأنف، وقد يلجأ الكثير من الناس إلى المضادات الحيوية لعلاج هذه الأعراض، لكن هذا ليس صحيحاً دائماً، حيث إن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يمثل مشكلة كبيرة، في هذا التقرير نتعرف على 4 حقائق هامة عن المضادات الحيوية، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

4 حقائق هامة عن المضادات الحيوية1. المضادات الحيوية لا تعمل في كل شيء

تحارب المضادات الحيوية الالتهابات التي تسببها البكتيريا، لكنها لا تعمل ضد العدوى التي تسببها الفيروسات هذا يعني أنها ليست فعالة ضد الأنفلونزا أو نزلات البرد أو فيروس كورونا.

في استطلاع حديث ، اعتقد واحد من كل ثلاثة أمريكيين شملهم الاستطلاع أن المضادات الحيوية تعمل بفعالية ضد نزلات البرد وهذا غير صحيح.

عندما تزور طبيبك، كن محددًا قدر الإمكان بشأن جميع الأعراض التي تعاني منها حتى يتمكن من تضييق نطاق السبب الخطوة الأولى هي معرفة ما إذا كانت عدوى بكتيرية أو فيروسية.

على سبيل المثال ، قد تشير أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة باستمرار وإفرازات الأنف وألم شديد في الوجه إلى وجود عدوى بكتيرية في الجيوب الأنفية.

تكون معظم التهابات الجيوب فيروسية ، ولكن إذا استمرت هذه الأعراض لعدة أيام دون تحسن، فقد يكون السبب في الواقع بكتيريا.

وبالمثل ، قد تكون نفس الحمى المرتفعة جنبًا إلى جنب مع ألم الأذن المستمر علامات على عدوى بكتيرية في الأذن. في كلتا الحالتين ، قد تكون المضادات الحيوية مناسبة.

ولكن ليست كل الالتهابات بكتيرية، حيث قد يكون احتقان الأنف وحمى خفيفة علامات على وجود فيروس، على سبيل المثال من الضروري العمل مع طبيبك للحصول على تشخيص واضح قدر الإمكان - ثم متابعة العلاج المناسب.

هذا العلاج ليس دائمًا بالمضادات الحيوية في بعض الأحيان ، يكون تخفيف الأعراض مع السماح لجسمك بمقاومة الفيروس هو الإجراء المناسب.

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2. تناول المضادات الحيوية غير الضرورية قد يضر أكثر مما ينفع

الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يسبب تكيف البكتيريا وتصبح مقاومة للمضاد الحيوي، تصبح البكتيريا مقاومة للأدوية بمرور الوقت ، مما يجعل علاج الالتهابات البكتيرية أكثر صعوبة. في حالات نادرة ، يؤدي هذا إلى عدوى بكتيرية مميتة مقاومة للأدوية.

تجعل البكتيريا المقاومة للأدوية من الصعب العثور على خيارات دوائية فعالة عندما تواجه عدوى شديدةعندما تتحدث عن مجموعات كبيرة من الناس ، يمكن أن تكون هذه المقاومة خطيرة ، مما يسهل انتشار العدوى."

3. المضادات الحيوية لا تناسب الجميع

تختلف المضادات الحيوية التي تعمل في علاج التهاب المسالك البولية عن تلك التي تحارب التهاب الحلق والمضادات الحيوية "واسعة النطاق" المستخدمة لمكافحة الالتهابات في المستشفيات ليست هي نفسها المضادات الحيوية المحددة جدًا التي قد يصفها طبيبك لعلاج عدوى الأذن البكتيرية.

وإليك سبب أهمية ذلك: إذا كنت تتناول الدواء الخاطئ ، فلن يكون فعالاً.

علاوة على ذلك ، قد يكون لها آثار جانبية غير سارة وغير مرغوب فيها.

في معظم الحالات ، تكون الآثار الجانبية للمضادات الحيوية حميدة جدًا. ولكن ، على سبيل المثال ، قد يؤدي تناول هذه المضادات الحيوية واسعة النطاق لفترة طويلة من الوقت إلى تعريضك لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة التي يصعب علاجها.

4. يجب ألا تحتفظ بالمضادات الحيوية القديمة

إذا كان لديك بعض المضادات الحيوية المتبقية من آخر مرة مرضت فيها، فلا تبدأ في تناولها فقط لسبب واحد ، كما ذكر أعلاه ، المضادات الحيوية المختلفة تعالج أنواعًا مختلفة من الالتهابات البكتيرية لا يمكنك مجرد افتراض أن الدواء المتبقي سيعمل ومرة أخرى ، فإن تناول الدواء الخطأ عندما لا يساعدك يعني أنك تخاطر بآثار جانبية ومقاومة الأدوية في المستقبل.