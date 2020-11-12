شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يصيب موقع «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرض موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» لعطل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح الخميس. ولم تتمكن صفحة الموقع من تشغيل أي فيديوهات، مع ظهور رسالة «An error occurred. Please try again later. (Playback ID». وتصدر هاشتاج «youtube down» قائمة الأكثر تداولا في العالم على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وسط تساؤلات حول أسباب العطل الذي أصاب الموقع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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