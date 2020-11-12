شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول الزمنى للقاحات كورونا والفاصل بين الجرعتين عقبات أمام فايزر ومودرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاصل زمنى طويل وإجراءت نقل معقدة تشكل عقبة وتحديا كبيرا أمام مطورى لقاحات كورونا فى سباق التنافس الأخير من إعلان نتائج التجارب السريرية. فقد أعلن الخبراء أن لقاح شركة فايزر، الذي أثبت فعالية بنسبة 90% في الوقاية من كورونا، يواجه مشكلة جديدة وهي مشكلة توزيع اللقاح، حيث يتطلب لقاح الفيروس التاجي من شركة فايزر حقنتين بفاصل 3 أسابيع، مما قد يجعل عملية التوزيع أكثر تعقيداً، حيث يتطلب الجرعة المزدوجة ضعف عدد القوارير والحقن والثلاجات وزيارات العيادة في وقت تكون فيه هذه الموارد محدودة بالفعل.

وبحسب موقع "إنسايدر" يتطلب لقاح فايزر جرعتين لتحقيق تلك الفعالية العالية، حيث يتم إعطاء اللقاح بفاصل ثلاثة أسابيع في يوليو الماضي، قالت فايزر إن الباحثين لاحظوا أعلى مستوى من الأجسام المضادة المعادلة للفيروس بعد أسبوع من الجرعة الثانية للمشاركين.

تتطلب العديد من اللقاحات الأخرى أيضًا جرعات متتالية لتكون أكثر فاعلية، بما في ذلك اللقاح الذي يقي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

تتضمن التجارب الأخرى المرشحة للقاح الفيروس التاجي أيضًا جرعة مزدوجة: يحصل المشاركون في تجربة موديرنا السريرية على جرعتين بفاصل أربعة أسابيع ، وتختبر تجربة AstraZeneca المستمرة نتائج كل من جرعة لقاح واحدة وجرعتين تفصل بينهما شهر.

لكن اللقاح المكون من جرعتين يأتي مع تحديات سلسلة التوريد وإمكانية عدم عودة الجميع إلى عيادة الطبيب للحصول على الجرعة الثانية.

يتطلب لقاح الجرعة المزدوجة ضعف عدد القوارير والمحاقن والثلاجات وزيارات العيادة في وقت تكون فيه هذه الموارد محدودة بالفعل.

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ويحتاج لقاح Pfizer أيضًا إلى الشحن والتخزين عند 94 درجة فهرنهايت تحت الصفر (ناقص 70 درجة مئوية) وهذا يشكل تحديًا هائلاً للتوزيع في العالم النامي، لا سيما في الأماكن التي تفتقر إلى مرافق الكهرباء أو الرعاية الصحية على نطاق واسع.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون من الصعب جعل 100٪ من متلقي اللقاح يعودون للحصول على جرعة متابعة.

قال والت أورنشتاين، أخصائي التطعيم والمدير السابق لبرنامج التحصين الوطني الأمريكي: "كلما كان الجدول الزمني أكثر تعقيدًا، زادت صعوبة إقناع الناس بالحضور".

على سبيل المثال ، تظهر الأبحاث أن أقل من ثلث الشابات اللائي حصلن على اللقاح الأول من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) - الذي يستهدف الفيروسات في المقام الأول أكثر من التسبب في سرطان عنق الرحم - يعودان للجرعتين المتبقيتين لإكمال السلسلة.

لم يتمكن العلماء من دراسة فيروس كورونا الجديد لفترة كافية لتحديد مدة استمرار المناعة ، لكن بعض الأدلة تشير إلى أن الناس يمكن أن يصابوا مرة أخرى. وجدت الأبحاث أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تتبدد بعد أسابيع أو شهور ، مما قد يعني أن مناعتنا - سواء تم إنتاجها استجابة لعدوى أو لقاح - قد تكون عابرة بالمثل. تمتلك أجهزتنا المناعية أكثر من مجرد خط دفاع ، على الرغم من ذلك ، لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول المناعة ضد الفيروس.