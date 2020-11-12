شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية فيتامين سى ضد كورونا تعتمد على مستويات نقله الطبيعية بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تفيد الجرعات العالية من فيتامين C قيد الدراسة فى علاج فيروس كورونا لدى البعض، لكن الباحثين الذين يستكشفون إمكاناته في الشيخوخة يقولون إن العوامل الرئيسية في الفعالية تشمل مستويات الناقل الطبيعي اللازم للحصول على الفيتامين داخل الخلايا بالجسم.

العمر ، والعرق ، والجنس ، وكذلك مستويات التعبير والاختلافات الجينية لناقلات فيتامين سي قد تكون جميعها عوامل فعالة للعلاج بفيتامين سي ضد كورونا وأمراض أخرى.

فيتامين سى

يوصي الباحثون في كلية الطب في تقرير مركز جورجيا للشيخوخة الصحية في مجلة " journal Aging and Disease" بأن تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ التجارب السريرية، وعندما يتم تحليل نتائج التجارب، بالنسبة لـ COVID-19 وكذلك الحالات الأخرى.

وكتبوا أن الطبيعة الجديدة وانعدام المناعة ضد الفيروس التاجي دفع العالم إلى السعي وراء علاجات فعالة لكورونا، ويتضمن ذلك إعادة استخدام الأدوية ذات ملامح الأمان المعروفة، بما في ذلك فيتامين سي ، وهو مقوي لجهاز المناعة ومضاد للأكسدة ، مما جعله خيارًا منطقيًا لاستكشافه في COVID-19.

هناك ما لا يقل عن 30 تجربة سريرية جارية، حيث يتم تقييم فيتامين سي ، بمفرده أو بالاشتراك مع علاجات أخرى، ضد كورونا ، بعضها بجرعات تصل إلى 10 أضعاف الجرعة الموصى بها من 65 إلى 90 ملليجرام يوميًا من فيتامين سي.

يقول الدكتور كارلوس إم إيساليس ، المدير المشارك لمركز إم سي جي للشيخوخة الصحية ورئيس قسم إم سي جي للشيخوخة الصحية ، إن عوامل مثل ما إذا كان فيتامين سي يدخل داخل الخلية أم لا ، من المحتمل أن تكون مشكلة في فعالية العلاجات التي تظهر في النهاية أمراض الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي.

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ووفقا لمؤلف مشارك في الدراسة، فإنه بدون ناقلات كافية على سطح الخلية للحصول على فيتامين قابل للذوبان في الماء بعد الطبقة الدهنية من أغشية الخلايا، قد تساعد الجرعات الكبيرة على وجه الخصوص في تكوين الفيتامين حول الجزء الخارجي من الخلايا حيث يبدأ فعليًا في إنتاج المواد المؤكسدة، مثل إتلاف الأكسجين التفاعلي الأنواع، بدلاً من المساعدة في القضاء عليها.

ومع ذلك، فقد أظهر استخدامه في المشكلات الأخرى التي يسببها الفيروس، مثل تعفن الدم المميت، فائدته في تقليل فشل الأعضاء وتحسين وظائف الرئة في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتي تعد أيضًا سببًا رئيسيًا للمرض والوفاة بسبب COVID-19.

في الوقت الذي نُشر فيه بحثهم عن الشيخوخة والمرض، لم تكن هناك دراسات منشورة بعد حول فاعلية دراسات الفيتامينات الوريدية بجرعات عالية جارية لـ COVID-19.

أظهر الباحثون أن بعض الحالات، مثل هشاشة العظام وحتى الشيخوخة الطبيعية، ترتبط بانخفاض كبير في التنظيم لنوع فرعي واحد على الأقل من فيتامين سي الناقل.

يميل العديد من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID-19 ، بما في ذلك الأفراد الأكبر سنًا والسود والذكور والذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم والسكري ، إلى انخفاض مستويات فيتامين C ، وهو سبب آخر يمكن اعتباره علاجًا بفيتامين C.

لاحظ الباحثون أيضًا أن المرضى قد يصابون بنقص فيتامين سي على مدار فترة مرضهم COVID-19 ، حيث يتم استهلاك فيتامين C بمعدل أسرع أثناء العدوى النشطة، ويمكن أن تؤدي المستويات غير الكافية إلى زيادة الضرر الناجم عن الاستجابة المناعية المفرطة.