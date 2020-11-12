شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 8 عوامل تسبب تساقط الشعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح د.ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، أسباب تساقط الشعر ومنها نقص الحديد والتوتر وأمراض الغدة الدرقية. وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر” إن من أسباب تساقط الشعر ما يلي: Advertisements 1️⃣ عوامل وراثية او فسيولوجية

2️⃣ وجود مرض عضوي

3️⃣ نقص الحديد والبروتينات والزنك

4️⃣ تغيرات هرمونية-الحمل والبلوغ وسن اليأس

5️⃣ أمراض الغدة الدرقية

6️⃣ التوتر

7️⃣ بعض الأدوية

8️⃣ شد وتجفيف الشعر بالمجفف والصبغات

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