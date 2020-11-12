شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطورة تناول «الآيس كريم» يومياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، من خطورة تناول الآيس كريم بشكل يومي ، مشيرًا إلى أضراره على الصحة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إ تناول الايس كريم يومياً يرفع الكلسترول لأن أنواع الايس كريم “المشهوره” دولياً تحتوي على ١٦% دهون (وفيها دهون مشبعة) ١٢% سكريات، وعالية السعرات الحرارية”.

وتابع الدكتور خالد النمر “استمتع بتناول الأيس كريم لكم بشرط أن تحسب ذلك في مجموع الدهون والسعرات الحراريه في نظامك الغذائي ذلك اليوم”.