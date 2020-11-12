شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تؤدى الأقنعة المزودة بصمامات إلى إبطاء كورونا.. مقطع فيديو يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة من أن أقنعة الوجه N95 المزودة بصمامات مدمجة تسمح لتدفقات هواء الزفير غير المرشح بالهروب، مما يجعلها عديمة الفائدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، استخدم باحث من الولايات المتحدة كاميرات عالية السرعة لتصوير أنماط تدفق الهواء التي تأتي من فم مكشوف وقناع N95 بدون صمام وصمام، وأظهرت اللقطات أن الأقنعة التي لا تحتوي على صمامات نجحت في تصفية معظم قطرات الزفير - وبالتالي تقليل خطر انتقال COVID-19.



عدوى كورونا

ومع ذلك ، سمحت الصمامات لطائرة من الهواء المحملة بالقطيرات بالهروب من القناع - مما يعني أنه إذا ارتداه شخص مصاب ، فإنها ستسمح بانتشار الجزيئات الفيروسية.

يتم تشجيع الأقنعة أثناء الوباء في المقام الأول لتصفية أنفاس الزفير لدى مرتديها - أكثر من منع استنشاق الجزيئات الفيروسية من الآخرين، وتعد أقنعة N94 الخالية من الصمامات أكثر فعالية في هذا الدور من الأقنعة الجراحية القياسية.



تجربة على أقنعة الوجه بالصمامات

توضح مقاطع الفيديو هذه كيف تسمح الصمامات للهواء بمغادرة القناع دون ترشيحه ، وهو ما يتعارض مع الغرض من القناع، وقد أصبحت الأقنعة ذات الصمامات شائعة ، حيث يسهل التنفس من خلالها وأكثر راحة، وهي مصممة لتصفية الجسيمات الداخلة - وبالتالي فهي تستخدم لحماية عمال البناء من الغبار وطاقم المستشفى من العدوى.

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ومع ذلك ، فإن الأقنعة المطلوبة لوقف انتشار COVID-19 تهدف بشكل أساسي إلى حماية الأشخاص الآخرين من خطر إصابة مرتديها أنفسهم.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن الأقنعة ذات الصمامات قد تكون معيبة - لكن هذه الدراسة هي الأولى التي توضح السبب بالضبط، خلال الدراسة أنشئ الباحث مقطعي فيديو - باستخدام تقنيات مختلفة لتصور التدفق على أساس كثافة الهواء وتشتت الضوء.

في إحداها ، ارتدى قناع التنفس الصناعي N95 مع صمام ، والذي يسمح لهواء الزفير بالتدفق إلى البيئة دون ترشيح، وفي الفيديو الآخر قام بتحليل قناع بدون صمام باستخدام عارضة أزياء وجهاز تنفس ميكانيكي يبعث الهواء بنفس معدل خروج شخص بالغ.

تم مراقبة أنماط تدفق الهواء مع الحفاظ على معدل التنفس وضغط الهواء والمتغيرات الأخرى، لاحظ الباحث أن دراسته فحصت نوعًا واحدًا فقط من أقنعة الصمامات - وأن تصميمات أقنعة الصمام الأخرى قد تطلق تدفقات مختلفة من الهواء.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأقنعة التي لا تكون ضيقة قد تتعرض للهروب من حول حواف القناع - مما يضر بالأداء بطريقة مماثلة لوجود الصمام، وبغض النظر ، قال إنه يأمل أن تساعد مقاطع الفيديو الناس على فهم - في لمحة - لماذا يجب ألا تحتوي الأقنعة التي تهدف إلى إبطاء انتشار COVID-19 على صمامات.