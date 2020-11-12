شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفلفل الحار قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن خطر الوفاة المبكرة - بما في ذلك بسبب السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية - ينخفض ​​بنحو الربع بين أولئك الذين يتناولون الفلفل الحار، حيث وجد باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية أن الخصائص المضادة للالتهابات للكابسيسين- المركب الذي يعطي الفلفل طعمه الحار - قد يكون لها فوائد صحية واسعة وتشمل هذه مكافحة الأورام والالتهابات ومساعدة الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

وبحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية جاءت النتائج بعد أن قام الفريق بتحليل السجلات الصحية والغذائية لأكثر من 570 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد أنواع الفلفل الحار التي تمنح الحماية وعدد المرات التي يجب أن يستهلكها الفرد.

قال قائد الدراسة وطبيب القلب بو شو من كليفلاند كلينك في أوهايو بأمريكا: "كان الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار مرتبطًا بتقليل المخاطر بشكل عام لجميع الأسباب، أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان".

في دراستهم ، جمع الباحثون بيانات من أربع دراسات صحية سابقة أجريت في الصين وإيران وإيطاليا والولايات المتحدة.

وأضاف الدكتور شو أن النتائج "تسلط الضوء على أن العوامل الغذائية قد تلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة".

يعتقد الفريق أن الكابسيسين - أحد مضادات الأكسدة - قد يساعد في مكافحة الالتهابات والأورام بالإضافة إلى المساعدة في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، وبالتالي الحماية من مرض السكري والسمنة.

قالت أخصائية التغذية بيني كريس إثيرتون من جمعية القلب الأمريكية وجامعة ولاية بنسلفانيا: "أعتقد أن النتائج رائعة حقًا ".

وأضافت: "كانت هناك ارتباطات بأمراض ونقاط نهاية مختلفة ومتعددة ووجد المؤلفون فوائد استهلاك الفلفل الحار على جميع أسباب الوفيات والوفيات القلبية الوعائية والوفيات الناجمة عن السرطان."

أظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن مادة الكابسيسين تعزز بكتيريا الأمعاء "الجيدة" التي تحمي من زيادة الوزن عن طريق حرق الدهون.

بالنظر إلى هذا، يمكن استخدام المركب كأساس لحبوب "مكافحة السمنة".

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أشارت الدراسات السابقة أيضًا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض - بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قال الدكتور شو: "الأسباب والآليات الدقيقة التي قد تفسر نتائجنا غير معروفة حاليًا لذلك ، من المستحيل أن نقول بشكل قاطع إن تناول المزيد من الفلفل الحار يمكن أن يطيل العمر ويقلل من الوفيات ، خاصة بسبب عوامل القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

وأشار الدكتور Xu إلى أن الدراسات التي راجعها الفريق تضمنت فقط بيانات صحية محدودة عن موضوعاتها ، وربما تضمنت عوامل أخرى أثرت في النتائج.

علاوة على ذلك ، تفاوتت كمية الفلفل الحار المستهلكة - إلى جانب الأنواع المعينة التي تم تناولها - بين المشاركين المختلفين في الدراسات ، مما يجعل من الصعب تحديد النظام الغذائي الأمثل للفاكهة بالضبط.

وحذر الدكتور شو من أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، وخاصة الأدلة من الدراسات العشوائية، لتأكيد هذه النتائج الأولية".

طور الفلفل الحار مادة الكابسيسين - التي تثير استجابة للألم - لحماية نفسها من أن تأكلها الثدييات، بما في ذلك البشر.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 على أكثر من 16000 أمريكي تمت متابعتهم لمدة عقدين تقريبًا أن أولئك الذين تناولوا الكثير من الفلفل الحار كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 13 %.

في العام الماضي ، أظهرت دراسة أجريت على 22 ألف إيطالياً أن أولئك الذين يأكلون الفلفل كل يومين كانوا أقل عرضة بنسبة 23 % للوفاة في سن مبكرة - على وجه التحديد ، قللت أيضًا من خطر الموت بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية بنسبة 61 و 40 % على التوالي.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن اعتماد أنظمة غذائية صحية يمكن أن يساعد في الوقاية من حوالي واحد من كل عشرين نوعًا من السرطان.

نصحت المنظمة باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدجاج الطازج والأسماك والبقوليات وقليلة في اللحوم المصنعة والحمراء والأطعمة الدهنية والسكرية والمشروبات الغازية.

توصي مؤسسة القلب البريطانية أيضًا بتناول الكثير من الفاكهة والخضراوات والأسماك للحفاظ على وزنك منخفضًا والكولسترول وضغط الدم بشكل صحي.