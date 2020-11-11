المغرب يسجل 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، الأربعاء، تسجيل 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4506 حالات.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 5461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 270626 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3282501 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب؛ في 2 مارس الماضي.

وتم التأكد من 4892 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 221743 حالة.