ما هو طعام الأصابع لطفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - يبدأ تقديم الطعام الصلب، أو إدخاله لطعام الرضيع بعد عمر ستة أشهر، وما بين ستة وثمانية أشهر يمكن أن يمسك الرضيع بين اصابعه الرقيقة شرائح من الطعام، وعلى الرغم أن بعض الأطباء يوصون بإدخال الطعام الصلب للرضيع في عمر أربعة أشهر، إلا أن الأطعمة الآتية التي يعرضها الدكتور محمد الحسنات، إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة تعرف بطعام الأصابع للرضيع، ويقدم له من عمر 6_8 أشهر فتعرفي عليها.

ما هو طعام الأصابع؟

يقدم طعام الأصابع للرضع

هو أنواع من الطعام الصلب الذي يتم إدخاله لغذاء الطفل مع حليب الأم.

يمكن تقسيم الطعام لشرائح طولها مقدار الاصبع، وعرضها بمقدار إصبع واحد أو أصبعين.

ويجب أن تكون هذه الأطعمة طرية بحيث يمكن أن تهرس بالضغط عليها بطرف الاصبع.

ما هي أصناف طعام الاصابع؟

بعض أصناف الأصابع

البطاطس والبطاطا الحلوة

قومي بتقطيعهما على شكل أصابع بالطول، ويتم طبخهما على البخار لمدة تصف ساعة ثم يرش عليهما بعض الثوم البودرة أو الباربيكيا ويمسك الرضيع اصبعاً منها ويتناوله، ومن الممكن أن يتم شويهاب الفرن.

البروكلي

يسلق على البخار

يعتبر البروكلي من الأطعمة الغنية بالقيم الغذائية، وكذلك مضادات الأكسدة مما يعزز مناعة الجسم، ويفضل أن يقدم للرضيع ضمن خيارات الطعام الصلب، ويتم تقطيعه إلى شرائح طولية ويسلق، ويقدم للرضيع بعد رشه بالكمون، وعصر قطرات من الليمون فوقه.

القرع

ويتم تقشيره، ثم تزال منه البذور والشوائب، ويسلق على البخار، ويقطع إلى شرائح طولية ثم يقدم للرضيع بعد إضافة القليل من القرنفل أو القرفة.

طعام الأصابع

الخيار والجزر

يقدمان دون طهي أو سلق، ويمكن ان يقشرا دون تقشير جائر، ويقطع كل واحد على شكل شرائح ثم يقدم للطفل، وهو خيار جيد خلال مرحلة التسنين كما أنه يمكن وضعه في الثلاجة لكي يقلل من تهيج اللثة عند الرضيع.

التفاح

يتم تقشير التفاح ويقطع إلى شرائح، ويطبخ على البخار ويقدم للطفل مع رشة قرفة بعد تقطيعه إلى شرائح.

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الموز

يترك جزء من القشرة ويقدم للطفل على شكل شريحة صغيرة لكي يستطيع أن يمسكها بيده.

يهديء الخيار من تهيج اللثة

البيض

يسلق البيض، تقسم البيضة إلى أربعة ارباع وتقدم على شكل أرباع صغيرة كل واحد بمفرده للرضيع.

الفاصوليا الخضراء

تسلق وتقدم للطفل بعد سلقها على البخار لمدة خمس دقائق، ويضاف لها القليل من الكمون والكاري ونقطة ليمون.

والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول طعام الأصابع لكي تتركيها في المربع أسفل الموضوع وليجيب عليها خبراء الخليج 365؟