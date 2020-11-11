شكرا لقرائتكم خبر عن خليك نشيط.. انخفاض اللياقة البدنية يزيد مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أجراها علماء جامعة كوليدج لندن أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض اللياقة البدنية والعضلية هم أكثرعرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف تقريبًا، حيث تنبأت مستويات اللياقة المنخفضة أيضًا بوجود فرصة أكبر بنسبة 60 % للقلق، على مدى سبع سنوات من المتابعة، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة BMC Medicine.

ووفقا لتقرير صحيفة time now news قال آرون كاندولا المؤلف الرئيسى للدراسة " قد قدمنا ​​هنا المزيد من الأدلة على وجود علاقة بين الصحة البدنية والعقلية، وأن التمرين المنظم الذي يهدف إلى تحسين أنواع مختلفة من اللياقة البدنية ليس مفيدًا لصحتك البدنية فحسب، بل قد يكون لها أيضًا فوائد للصحة العقلية".

شملت الدراسة 152978 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عامًا تم اختبار لياقتهم الهوائية الأساسية في بداية فترة الدراسة باستخدام دراجة ثابتة ذات مقاومة متزايدة ، بينما تم قياس لياقتهم العضلية باختبار قوة القبضة أكملوا أيضًا استبيانًا يقيس أعراض الاكتئاب والقلق.

Advertisements

بعد سبع سنوات تم اختبارهم مرة أخرى لأعراض الاكتئاب والقلق ، ووجد الباحثون أن اللياقة البدنية والعضلية العالية في بداية الدراسة ارتبطت بصحة عقلية أفضل بعد سبع سنوات.

وتبين أن الأشخاص الذين يعانون من أدنى مستويات اللياقة البدنية والعضلية مجتمعة لديهم احتمالات أعلى للإصابة بالاكتئاب بنسبة 98 %، واحتمالات أعلى للقلق بنسبة 60 % ، واحتمالات أعلى بنسبة 81 % للإصابة بأي من اضطرابات الصحة العقلية الشائعة ، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات عالية من الصحة العامة اللياقه البدنيه.

وضع الباحثون في الحسبان عوامل محيرة محتملة في خطوط الأساس مثل النظام الغذائي ، والحالة الاجتماعية والاقتصادية ، والأمراض المزمنة ، وأعراض الأمراض العقلية.