صحة ورشاقة

إليكم أسباب احمرار الأذن في فصل الشتاء

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ دقيقتين

احمرار الأذن

يعاني العديد من الأشخاص من احمرار الّن في فصل الشتاء، ويجهل كثيرون الأسباب الناجمة عن الدفء المستمر للأذنين والاحمرار الدائم، ويقلق البعض من أن يكون الامر متعلقا بعارض صحي معين.

ويتساءل الكثيرون عن أسباب الشعور بدفء آذانهم واحمرار لونها في فصل الشتاء على الرغم من برودة الطقس وبرودة سائر أجزاء الجسد الأخرى.

وعرض موقع “dailymedicalinfo” ثلاثة أسباب علمية لظهور تلك الأعراض على الأذن، وهي ما يمكنها طمأنة من تظهر لديهم بأنهم لا يعانون أي حالاة مرضية، وأسباب تلك الحالة هي كما يلي:

Advertisements

برودة الطقس

رغم أن الطقس البارد يسبب شحوب أعضاء مثل الأصابع والوجه، إلا أنه قد يؤدي إلى احمرار الأذن، حيث يعمل الجسم على حماية الأذن من البرودة و ذلك عن طريق توجيه الدم الدافئ للأذن و بذلك تصبح حمراء اللون، كما أن تعرض الأذن للطقس البارد قد يتسبب في التهاب الأذن واحمرارها.

التأثير العاطفي
حيث تؤدي بعض المواقف المحرجة إلى احمرار الأذن وكذلك الوجه، وهذه الظاهرة تحدث مع الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء، ووفقا للدراسات التي أجريت في جامعة ألاباما الأمريكية، فإن المشاعر والعواطف تجعل الأوعية الدموية الموجودة في الوجه والرقبة تتمدد بشكل كبير ثم يتجه الدم إلى الرأس ويحول لون الجلد إلى اللون الأحمر وبالتالي نشعر بالدفء.

التغيرات الهرمونية
وذلك لأن التغيرات الهرمونية هي عمليات تحدث في الجسم مثل تجديد الدم وحدوث تغيير في الدورة الدموية وتجديدها، وهذه التغيرات لها دور كبير في احمرار الأذن واحمرار الوجه بشكل عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليكم أسباب احمرار الأذن في فصل الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا