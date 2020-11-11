تعرف إلى مخاطر النوم بعد تناول الطعام مباشرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعتين

يقدم العديد من الأشخاص على النوم مباشرة بعد تناول الوجبات، لا سيما الدسمة منها، وحذر طبيب سعودي، من خطورة النوم بعد تناول الطعام مباشرة، وخصوصا إذا كان دسما.

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن النوم بعد الأكلات الدسمة يسبب 4 أمور خطيرة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “رجاء… لا تأخذ غفوة بعد الأكل الدّسم مباشرة؛ لأنها (تزيد ارتجاع المريء والحموضة ـ تزيد حدوث خفقان القلب)”.

وأكد الطبيب السعودي أن النوم مباشرة بعد الطعام، يؤدي إلى نوم متقطع وكثير الكوابيس.

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يشار إلى أن علماء من جامعة البرازيل وجدوا أن الأشخاص، الذين يأكلون قبل النوم يزيدون من خطر الوفاة بسبب الأزمة القلبية.

وذكر موقع “ميديكال إكسبرس” أن 113 مريضا، متوسط أعمارهم 60 عاما، تم تشخيص إصابتهم باحتشاء عضلة القلب باستخدام تخطيط القلب الكهربائي، شاركوا في الدراسة.

فقد شاركوا في استطلاع، أجابوا خلاله عن أسئلة حول ما إذا كانوا قد تناولوا الطعام صباحا أو أكلوا في وقت متأخر من المساء، قبل ساعتين من النوم. واتضح من خلال الدراسة أن 58% من المشاركين امتنعوا عن وجبة الفطور و51% منهم تناولوا وجبة العشاء في وقت متأخر، بينما يقوم 41% متطوعا بالعادتين.

اتضح أن الأشخاص، الذين يمتنعون عن الفطور ويتناولون العشاء متأخرين يعانون من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية المتكررة والوفاة أكثر بمقدار 4-5 مرات.