شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: هذه أسباب تهيج القولون.. غيّر نظامك الغذائي كما خلقه الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أسباب تهيج القولون، كما نصح بتغيير النظام الغذائي بعيدا عن الأغذية المصنعة.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تيوتر”: إن تهيّج القولون ليس مرض لكنه عَرَض ومن أسبابه:

١- تناول مهيجاته (فلفل او مايهيجه لديك)

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٢- الإمساك ونقص الألياف بطعامك.

٣- قلق وتوتر وحالة نفسية.

٤- مضافات صناعية للطعام تضاف لتحسين الطعم ولتغطية عيوب التصنيع أو لحفظ المنتج فترة أطول.

وختم الخضيري ناصحاً الجميع بقوله “غيّر نظامك الغذائي (كما خلقه الله) لا كما أفسده التصنيع”.