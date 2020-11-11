شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: هذه أسباب تهيج القولون.. غيّر نظامك الغذائي كما خلقه الله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أسباب تهيج القولون، كما نصح بتغيير النظام الغذائي بعيدا عن الأغذية المصنعة.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تيوتر”: إن تهيّج القولون ليس مرض لكنه عَرَض ومن أسبابه:
١- تناول مهيجاته (فلفل او مايهيجه لديك)
٢- الإمساك ونقص الألياف بطعامك.
٣- قلق وتوتر وحالة نفسية.
٤- مضافات صناعية للطعام تضاف لتحسين الطعم ولتغطية عيوب التصنيع أو لحفظ المنتج فترة أطول.
وختم الخضيري ناصحاً الجميع بقوله “غيّر نظامك الغذائي (كما خلقه الله) لا كما أفسده التصنيع”.
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