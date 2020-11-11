شكرا لقرائتكم خبر عن سبيس إكس تبدأ الاختبار التجريبي لخدمة ستارلينك في كندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد شركة سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بدأ اختبارات تجريبية لخدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك في كندا، وتمتلك الشركة آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة المصنوعة بواسطتها لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، وتعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.

وفي تقرير جديد عن موقع «SpaceQ» قال إن شركة سبيس إكس «SpaceX» ستبدأ في إرسال دعوات تجريبية لخدمة ستارلينك «Starlink» إلى الكنديين، بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، تلقت سبيس إكس الموافقة على تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض ستارلينك في كندا.

ووفقًا لإيلون ماسك في رسالة بريد إلكتروني إلى موقع «SpaceQ»، ستبدأ الدعوات للاختبار التجريبي لخدمة الإنترنت «Starlink» في كندا هذا الأسبوع.

وبحسب موقع «iPhone in Canada» نقلا عن ماسك تحتاج سبيس إكس أيضًا إلى تراخيص لمحطاتها الأرضية في كندا، والتي «قد تستغرق بعض الوقت حتى تتم الموافقة عليها».

وفي الوقت الحالي، ستأتي خدمة ستارلينك لكندا من بوابات الولايات المتحدة التي يمكن أن تصل عبر خط العرض 49.

وبحسب موقع وموقع «Tesla North» حتى الآن، لا تتوفر دعوات ستارلينك التجريبية إلا في مواقع محددة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يراقب الكنديين صناديق البريد الإلكتروني الخاصة بهم تحسبا لدعوة ستارلينك لخدمة الإنترنت التجريبي.