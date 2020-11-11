لقاح “سبوتنيك – V” يثبت فعاليته بنسبة 92% في المرحلة الثالثة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 50 دقيقة

يصنف لقاح “سبوتنيك في” من اللقاحات الرائدة التي أنتجتها روسيا في إطار السعي العالمي لإيجاد لقاح مكافح لفيروس كورونا الذي فتك في دول العالم، وأودى بحياة الملايين من البشر، والذي لا يزال يشكل خطرا على البشرية وخاصة في هذه الفترة من الزمن، ومع اقتراب الباحثين في الوصول إلى اللقاح الذي سينقذ للبشرية، تتأمل دول العالم من الانتهاء من الوباء خلال أشهر.

وفي هذا الصدد أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن نتائج التحاليل المؤقتة الأولية لبيانات المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك V” في روسيا، أظهرت أن فعالية اللقاح بلغت نسبة 92%.

وجاء في بيان للصندوق: “بلغت فعالية استخدام لقاح “سبوتنيك V” نسبة 92% (واستندت العملية الحسابية إلى توزيع 20 حالة مؤكدة، تم تحديدها من المجموعة التي تتناول الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح)”.

وقد تم إثبات الفعالية على أساس أول تحليل مؤقت للبيانات بعد 21 يوماً من تلقي المتطوعين أول تطعيم .

وكانت مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي في وزارة الصحة الروسية، أوكسانا درابكينا، أكدت يوم الإثنين الماضي، أن مراقبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك-V” لدى المواطنين، الذين تم تطعيمهم تظهر أن فعالية المستحضر تزيد عن 90%.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول “سبوتنيك-V” ويطوره مركز “غامالي” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم “إيبيفاك كورونا” يطوره مركز “فيكتور” الحكومي.