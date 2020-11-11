كورونا يسجل أرقاما قياسية في إيران وروسيا.. وبارقة أمل بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت إيران وروسيا أرقاماً قياسية على مستوى الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ظهرت بارقة أمل في ألمانيا.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، تسجيل 462 حالة وفاة و11780 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 715 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 39 ألفا و664 حالة.

وذكرت أن 5601 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 536 ألفا.

روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل432 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في البلاد.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليون و 836960 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31593 حالة.

وتماثل 18616 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ الثلاثاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 369357 شخصا، مع بقاء 436010 حالات نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

ألمانيا

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده في وجود بوادر على حدوث تغير إيجابي في وضع عدوى كورونا في البلاد.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الأربعاء، إن ديناميكية حدوث العدوى "انخفضت على نحو ملحوظ" خلال الأيام الماضية.

وأوضح شبان أن الأعداد "لا تزال ترتفع، ولكن بقوة أقل، وهذا أمر مشجع، لكنه لا يكفي بعد"، لافتا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن "تحول في الاتجاه".

وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات، الأربعاء، بأن عدد الإصابات الجديدة على مستوى ألمانيا وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 18 ألف و487 حالة بزيادة بمقدار 3155 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء، وبزيادة طفيفة مقارنة بأعداد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي (17 ألفا و214 حالة).

وبحسب بيانات المعهد، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة منذ اندلاع الجائحة وصل إلى 705 ألف و687 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات في الـ24 ساعة الأخيرة بمقدار 261 حالة ليصل إلى 11 ألف و767 حالة.