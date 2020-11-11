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شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تطلق أصغر أجهزتها MAC Mini بإمكانيات كبيرة في حجم صغير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت أبل، أمس أحدث وأصغر أجهزتها من سلسلة Mac Mini مع أحدث شرائحها الجديدة M1 البديلة لشرائح انتل في جميع طرازاتها الأحدث.
ويتمير الجهاز بقوة إمكانياته رغم صغر حجمه (أكبر قليلًا من حجم كف اليد).
وتقول أبل عن جهازها بأن أداء وحدة معالجة مركزية أعلى حتى ثلاث مرات من السابق، وكارت ورسومات جرافيك أسرع حتى 6 مرات، ومحرك عصبي Neural Engine هو الأكثر تطوراً مع تعلم آلي أسرع حتى 15 مرة
وفيما يلى امكانيات جهاز Mac Mini M1 الجديد الذي سيكون متاحا من يوم 17 نوفمبر :
- الشريحة
شريحة Apple M1
وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى
وحدة معالجة رسومات غرافيك ثمانية النوى
المحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة
- الذاكرة
ذاكرة موحدة 8GB
ويمكن زيادتها حتى 16GB
- التخزين
قرص SSD سعة256GB
ويمكن زيادتها 512GB أو 1TB أو TB2
- دعم الفيديو
يدعم في الوقت نفسه شاشتين كحد أقصى:
شاشة واحدة بوضوح يصل إلى 6K وتردد 60Hz موصلة عبر منفذ Thunderbolt وشاشة واحدة بوضوح يصل إلى 4K وتردد 60Hz موصلة عبر منفذ HDMI 2.0
مخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 3 يدعم:
مخرج DisplayPort ثابتاً عبر USB-C
مخارج Thunderbolt 2 وDVI وVGA مدعومة باستخدام محولات (تُباع على حدة)
مخرج فيديو HDMI 2.0
دعم شاشة واحدة بوضوح يصل إلى 4K وتردد 60Hz
مخرج DVI باستخدام محول HDMI إلى DVI (يُباع على حدة)
- الصوت
مكبر صوت مدمج
مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس
منفذ HDMI 2.0 يدعم إخراج صوت متعدد القنوات
- التوصيلات والمنافذ
2 منفذ Thunderbolt / USB 4 مع دعم:
DisplayPort
Thunderbolt 3 (لغاية 40Gb/s)
الجيل الثاني من USB 3.1 (لغاية 10Gb/s)
مخارج Thunderbolt 2 وHDMI وDVI وVGA مدعومة باستخدام محولات (تُباع على حدة)
2 منفذ USB-A (لغاية 5Gb/s)
منفذ HDMI 2.0
منفذ Gigabit Ethernet
مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس
- الاتصالات
شبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11ax
متوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/ac
تكنولوجيا Bluetooth 5.0 اللاسلكية
كارت Gigabit Ethernet بمعيار 10/100/1000BASE-T (موصل RJ-45)
- الحجم والوزن
الطول: 3.6 سم
العرض: 19.7 سم
العمق: 19.7 سم
الوزن: 1.2 كلغ
- السعر الرسمي :
- نسخة السعة التخزينية 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 699 دولارا امريكيا
- نسخة السعة التخزينية 512 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 899 دولارا امريكيا
يمكن زيادة الرام إلى 16 جيجا والسعة التخزينية إلى 2 تيرا بايت وسوف يزيد السعر وفقا لذلك ويختلف سعر الجهاز من بلد لاخر
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الوضع في مصر
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اصابات
109,422
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تعافي
100,439
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وفيات
6,380
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.