شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تطلق أصغر أجهزتها MAC Mini بإمكانيات كبيرة في حجم صغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت أبل، أمس أحدث وأصغر أجهزتها من سلسلة Mac Mini مع أحدث شرائحها الجديدة M1 البديلة لشرائح انتل في جميع طرازاتها الأحدث.

ويتمير الجهاز بقوة إمكانياته رغم صغر حجمه (أكبر قليلًا من حجم كف اليد).

وتقول أبل عن جهازها بأن أداء وحدة معالجة مركزية أعلى حتى ثلاث مرات من السابق، وكارت ورسومات جرافيك أسرع حتى 6 مرات، ومحرك عصبي Neural Engine هو الأكثر تطوراً مع تعلم آلي أسرع حتى 15 مرة

وفيما يلى امكانيات جهاز Mac Mini M1 الجديد الذي سيكون متاحا من يوم 17 نوفمبر :



- الشريحة

شريحة Apple M1

وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى

وحدة معالجة رسومات غرافيك ثمانية النوى

المحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة

- الذاكرة

ذاكرة موحدة 8GB

ويمكن زيادتها حتى 16GB

- التخزين

قرص SSD سعة256GB

ويمكن زيادتها 512GB أو 1TB‏‏ أو TB‏‏2

- دعم الفيديو

يدعم في الوقت نفسه شاشتين كحد أقصى:

شاشة واحدة بوضوح يصل إلى 6K وتردد 60Hz موصلة عبر منفذ Thunderbolt وشاشة واحدة بوضوح يصل إلى 4K وتردد 60Hz موصلة عبر منفذ HDMI 2.0

مخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 3 يدعم:

مخرج DisplayPort ثابتاً عبر USB-C

مخارج Thunderbolt 2 وDVI وVGA مدعومة باستخدام محولات (تُباع على حدة)

مخرج فيديو HDMI 2.0

دعم شاشة واحدة بوضوح يصل إلى 4K وتردد 60Hz

مخرج DVI باستخدام محول HDMI إلى DVI (يُباع على حدة)

- الصوت

مكبر صوت مدمج

مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس

منفذ HDMI 2.0 يدعم إخراج صوت متعدد القنوات

- التوصيلات والمنافذ

2 منفذ Thunderbolt / USB 4 مع دعم:

DisplayPort

Thunderbolt 3 (لغاية 40Gb/s)

الجيل الثاني من USB 3.1 (لغاية 10Gb/s)

مخارج Thunderbolt 2 وHDMI وDVI وVGA مدعومة باستخدام محولات (تُباع على حدة)

2 منفذ USB-A (لغاية 5Gb/s)

منفذ‏ HDMI 2.0

منفذ ‏Gigabit Ethernet‏

مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس

- الاتصالات

شبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11ax

متوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/ac

تكنولوجيا ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ اللاسلكية

كارت Gigabit Ethernet بمعيار 10/100/1000BASE-T‏ (موصل ‏RJ-45‏)

‏‏‏‏‏- الحجم ‏‏‏‏‏والوزن

الطول: 3.6 سم

العرض: 19.7 سم

العمق: 19.7 سم

الوزن: 1.2 كلغ

- السعر الرسمي :

- نسخة السعة التخزينية 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 699 دولارا امريكيا

- نسخة السعة التخزينية 512 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 899 دولارا امريكيا

يمكن زيادة الرام إلى 16 جيجا والسعة التخزينية إلى 2 تيرا بايت وسوف يزيد السعر وفقا لذلك ويختلف سعر الجهاز من بلد لاخر