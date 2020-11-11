شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكى يتعافى من كورونا بإعجوبة بعد فشل وظائف القلب والكبد والكلى..سوبر مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا الجديد يمكن وصفه بأنه أحد أخطر الأمراض الفيروسية التي صادفها الباحثون على الإطلاق ، وكشف تقرير لصحيفة time now news عن تعافى رجل أمريكى من إصابه شديدة الخطورة لفيروس كورونا بعد تعرضه لفشل بوظائف الكثير من أعضاؤه الحيوية مثل القلب والكلى والكبد ووضعه على جهاز التنفس الصناعى لمدة 3 أسابيع فيما وصفه الأطباء في كليفلاند كلينك بأنه "أعجوبة".

وأوضح الأطباء أن تعافى هذه الرجل يعطى الأمل للأشخاص بالنجاة من المضاعفات والاصابات الشديدة لفيروس كورونا.

وفقًا لتقرير في Fox8الأمريكية حدثت هذه المعجزة في شمال شرق أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجا رجل من واحدة من أشد حالات فيروس كورونا التي شاهدها الأطباء في تلك المنطقة، و قال الأطباء إنهم كانوا متأكدين في وقت من الأوقات أنه لن يتمكن من البقاء على قيد الحياة لأكثر من ساعتين، وقال الدكتور أنتوني حايك بكليفلاند كلينك " كان رجلاً مريضًا جدًا"، وأضافت الدكتورة إليز كويزيرا: "إنها معجزة بالنظر إلى ما قاتل من خلاله ، والتغلب على ذلك ، كان الأمر مؤثرًا للغاية."

فيما أكد المريض المتعافى من كورونا ويدعى جيف فوسكو يعيش في كليفلاند ، على أنه تعرض لمعجزة طبية ، بسبب العمل الشاق الذي قام به الطاقم الطبي في العيادة ومع ذلك ، يضيف أيضًا أنه كان لديه تجربة قريبة من الموت ، بسبب إصابته بفيروس كورونا .

واكد فوسكو أنه أصيب بالفيروس في بداية الجائحة نفسها بسبب نقص المعلومات عن فيروس كورونا الجديد ، حتى الأطباء لم يتمكنوا من مساعدته كثيرًا ، وشوهدت صحته تتدهور بسرعةكان يعاني من حمى مرتفعه لمدة أسبوعين تقريبًا ، وبعد ذلك ظل على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضاف فوسكو وهو يروي ما تعرض له "لقد كنت معبأ بالثلج وفشلت كليتي ، وكان قلبي يتباطأ وأصاب باضطراب في ضربات القلب ، وكانت وظائف الكبد تتوقف."